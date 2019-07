Mireia Belmonte se queda fuera de la final mundialista del 1.500

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte no pudo clasificarse para la final de los 1.500 libres de los Mundiales que se están disputando en Gwangju (Corea del Sur), mientras que su compatriota Jessica Vall no pudo superar las semifinales de los 100 braza en la segunda jornada de la competición.

Después de entrar en contacto con la piscina sin poder clasificarse para las finales de los 200 metros estilos y 400 libre, la de Badalona continuó buscando sus mejores sensaciones en la prueba reina del fondo y cerca estuvo de conseguir el premio del billete para la final, pero se quedó lejos de las mejores y no podrá pelear por revalidar su plata de hace dos años en Budapest.

"En las calles laterales es siempre más difícil en cuanto a referencias porque la australiana se ha desenganchado muy rápido. No estoy contenta porque me he quedado a un puesto de la final pero aún así tengo que pensar en el 200 mariposa y este martes, que descanso, a coger fuerzas", señaló Belmonte en declaraciones recogidas por la web de la RFEN.

La nadadora catalana firmó el noveno mejor tiempo con 16:08.37, su mejor marca del 2019 en la distancia, mejorando en más de un segundo el conseguido hace más de un mes en el Trofeo Mare Nostrum (16:09.71), pero a 16 segundos del octavo que marcó en las series la australiana Maddy Gough. También nadó Jimena Pérez, decimotercera más rápida con 16:19.61.

Por otro lado, en el resto de la participación española del día, destacó el pase a las semifinales de los 100 metros braza de Jessica Vall con un crono de 1:07.32, undécimo mejor tiempo y que le pone complicado alcanzar la final, lo que no pudo conseguir al marcar 1:07.46 y acabar decimocuarta.

Tampoco hubo suerte para la delegación nacional en los 100 metros espalda ni con África Zamorano, que no pudo pasar a las semifinales al conseguir un registro de 1:01.66, ni con Hugo González, que hizo 55.67.

En cuanto a las finales de la jornada, donde no hubo records del mundo, el británico Adam Peaty (100 metros braza), la canadiense Margaret McNeil (100 mariposa y batiendo a la sueca Sarah Sjostrom), la húngara Katinka Hosszu (200 estilos) y el estadounidense Caeleb Dressel (50 libre) se proclamaron campeones del mundo.

Por otro lado, en la competición de saltos en altura, Celia Fernández se convirtió en la primera mujer española en competir en esta disciplina en unos Campeonatos del Mundo y de momento marcha duodécima con una puntuación de 91.55.

La española no arriesgó en el primer salto, logrando 24,70 puntos, mientras que aumentó la dificultad en el segundo para sumar 56.65. Este martes, tendrá uno más y decisivo para meterse entre las doce finalistas.

"Celia sólo ha fallado técnicamente las entradas porque lo demás lo ha hecho muy bien arriba. Me ha encantado técnicamente el despegue, muy elegante en el aire y con una pequeña corrección abajo puede escalar mucho. Pero aprendiendo cosas y contento porque está siendo muy útil este Mundial", celebró su entrenador Agustín Sánchez.