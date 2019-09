La nadadora estadounidense Sarah Thomas, primera persona en cruzar el Canal de la Mancha 4 veces sin parar

LONDRES, 17 Sep. (Reuters/EP) -

La nadadora estadounidense Sarah Thomas ha batido un nuevo récord este martes después de conseguir cruzar el Canal de La Mancha cuatro veces sin parar, alimentándose una única vez durante las 54 horas de trayecto.

A sus 37 años, Thomas se ha convertido en la primera persona en realizar así este reto, que terminó en una playa cerca de la costa sur de Inglaterra, donde llegó exhausta y con dolor de garganta, y después de haber superado un cáncer de mama, motivo por el que dedicó su gesta a todos aquellos sufren esta enfermedad.

"Estaba realmente agotada. Esperemos que pueda dormir el resto del día. Estoy bastante cansada en este momento", declaró a la BBC poco después de terminar, con la voz ronca. "Había mucha gente en la playa para recibirme y desearme lo mejor. Fue muy bonito por su parte, pero ahora me siento muy aturdida, no puedo creer lo que he hecho", añadió la americana que en su reto consumió únicamente un compuesto de carbohidratos, electrolitos y cafeína que le arrojó su equipo desde un bote.

En teoría, la ruta que Thomas debería haber nadado era de 80 millas (130 kilómetros), pero debido a las fuertes corrientes en el canal, nadó realmente 130 (210). Anteriormente, sólo cuatro personas habían cruzado a nado de Inglaterra a Francia tres veces sin parar.