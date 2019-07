Ona Carbonell, plata en la final de solo técnico

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Ona Carbonell se ha colgado la medalla de plata en la final de solo técnico de natación artística de los Campeonatos del Mundo de natación, que se están disputando en Gwangju (Corea del Sur), después de repetir la posición de la preliminar, solo por detrás de la rusa Svetlana Kolesnichenko, que revalida título.

Con su excelente ejercicio inspirado en un discurso del líder sudafricano Nelson Mandela en los Premios Laureus y ataviada con un bañador mapamundi, la catalana volvió a encandilar a los jueces, que le otorgaron una puntuación de 92.5002 -27.9000 en ejecución, 28.3000 en impresión artística y 36.3002 en elementos-, mejorando la puntuación de la preliminar -91.8259-.

Sin embargo, quedaba de nuevo por detrás de la nadadora que saltó justo antes que ella a la piscina del Gimnasio Yeomju, la rusa Svetlana Kolesnichenko, que confirmó su superioridad de la preliminar, donde había alcanzado una puntuación de 94.1126, al lograr bajo el 'Survivor' de Destiny's Child un imbatible 95.0023 de los jueces.

El podio lo completó la japonesa Yukiko Inui, que con un fantástico 92.3084 inquietó a Carbonell y que mejoró su nota del viernes -91.7284- para colgarse finalmente el bronce por delante de la ucraniana Marta Fiedina -91.3014-.

De esta manera, Carbonell, en su séptimo Campeonato del Mundo, el cuarto como solista, repite el color de la presea que conquistó en la misma prueba en los Mundiales de 2017 en Budapest, donde Kolesnichenko también le privó de subirse a lo más alto del podio.

Es su tercera plata seguida en la modalidad tras la conseguida también en Kazán 2015, y su cuarta medalla consecutiva después de lograr el bronce en Barcelona 2013.

"Estoy muy contenta. 21 medallas mundiales, ni me lo creo... Después de un año de intentar cuidar mi cuerpo y mi mente, era un objetivo muy grande, todo el mundo ha trabajado mucho. Las rivales crecen cada vez más, hay unos Juegos dentro de nada... Este año hemos focalizado mucho en el dúo y en equipo, porque son las rutinas olímpicas. Es un solo nuevo, no me creo haber conseguido la plata mundial", explicó Carbonell tras la prueba.

Sobre el ejercicio, la barcelonesa se mostró satisfecha de que el riesgo haya tenido recompensa. "No era fácil, pero lo he dado todo. Nelson Mandela, desde donde esté, me ha ayudado. Ha sido emocionante nadarlo. Creo que es un acierto intentar innovar, aunque fuese arriesgado. Ha sido una buena elección", subrayó.

Con ello, logra la primera medalla para la delegación española en los Mundiales de natación, que se disputarán hasta el domingo 28 de julio. La cita acogerá las competiciones de natación, natación artística, saltos, natación en aguas abiertas y waterpolo.