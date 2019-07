Toni Bou: "Estoy preparado para la derrota, me atrae volver a ganar después"

"El Dakar lo veo como aventura, tengo poca paciencia y seguro que me metería una hostia guapa el primer año"

"¿El Princesa de Asturias? Por qué no, pero soy consciente de que mi deporte es minirotario"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda), veintiséis campeonatos del mundo de trial en su palmarés, se aparta de la fama, ve el rally Dakar como una "aventura" que le seduce mucho menos que el enduro extremo y afirma estar "preparado" para el día en el que llegue la derrota, después de 13 años ganándolo todo que le han convertido en una leyenda del deporte español.

"Lo complicado es tener la garra para seguir ganando, pero la victoria te da también la adrenalina. Trabajas por un objetivo y, cuando lo consigues, te da las ganas de disfrutarlo y volver a empezar de cero. El inicio de la temporada es el momento complicado porque hay que volver a tener la motivación para volver a conseguirlo. Me levanto con ganas, lo que hago es mi pasión y eso marca la diferencia", afirmó en una entrevista a Europa Press.

Con su último título, el decimotercero al aire libre, en Auron aún fresco, Toni Bou repasa una rutina que aún le atrapa. "En los entrenamientos trato de mejorar la moto, pasármelo bien y eso es lo que hace que sea fácil ir cada día a entrenar y disfrutar de mi pasión y mi profesión. Para mí no es muy complicado y, con el carácter que tengo, me salen esas ganas de competir", dijo.

El piloto del Repsol Honda reconoció que "la hegemonía" no es positiva "para ningún deporte", pero la disfruta "al máximo". "En el caso de un deportista cuando la hegemonía dura más es mejor para él. En mi caso, nunca había soñado en ganar tantos años consecutivos. Tienen que coincidir muchas cosas. La hegemonía no es lo mejor, pero yo pienso disfrutarlo al máximo porque la carrera deportiva es muy corta y hay que vivirla y aprovecharla al máximo", apuntó.

Para él, la línea entre el éxito y el fracaso es mínima. "El Madrid gana tres 'Champions' consecutivas y luego es un fracaso porque te quedas en octavos o en cuartos. El mundo del deporte es así, de la gloria al fracaso en un paso. Es lo que tenemos que controlar los deportistas, más en un deporte individual que es más duro. Yo me lo paso muy bien y es mi secreto", añadió.

Bou disfruta de su deporte y se siente reconocido, aunque 26 mundiales no le hagan ser famoso en España como sí lo es su compañero del Repsol Honda Marc Márquez. "En España cada vez he sido más reconocido y he tenido la suerte de que estoy en un deporte minoritario, pero estoy en el mejor equipo en el que puedo estar, el Repsol Honda. Así que mejor propaganda no puedo tener", afirmó.

"Sí que me siento reconocido, la gente te conoce por la calle. Es un compromiso muy bueno porque no llegan a molestar o te llegan a reconocer lo que consigues porque tampoco soy un piloto que le gustaría mucho la fama. A veces vas con Marc a un evento y no pueden vivir tampoco. Es un compromiso muy bueno el que tengo, que ha sido de casualidad, pero que estoy satisfecho", agregó.

El catalán se centra en competir, sin pensar en reconocimientos como el Princesa de Asturias de los Deportes, aunque lo valoraría mucho. "Soy consciente de que es un deporte minoritario, pero he ganado muchísimo. Así que, ¿por qué no? Pero no es una cosa que me obsesione, ni que yo piense mucho. Tengo los pies en el suelo y si hay un premio, mejor que mejor", confesó.

EL ENDURO EXTREMO COMO OPCIÓN

Bou no se ve fuera del trial y menos en el rally Dakar. "Me gustaría seguir en el equipo Repsol Honda, ya que tengo contrato por dos años. No sé los años que voy a competir, eso lo voy a hacer sobre la marcha, pero me gustaría seguir vinculado a este equipo. Me gusta la evolución de la moto, participar de la competición y aparte compaginar una escuela. Sí le doy vueltas", valoró.

"Para mí el Dakar es complicado, lo veo más como una aventura que no ir a competir. Un campeón del mundo con tantos títulos como aventura no me lo puedo tomar, si voy tengo que hacerlo bien y ya te lo piensas. Es complicado cambiar cuando todo va bien. El enduro extremo sí que puede ser una opción. Soy un piloto con poca paciencia y sería complicado que el primer año no me pegara una hostia guapa, porque el primer año vas a aprender", manifestó sobre el salto de otros pilotos al Dakar.

El rápido repaso a sus 26 mundiales da para hacer mención especial al primero y a los problemas que fueron surgiendo en forma de lesiones. "El primero es un momento irrepetible. Para un deportista, cuando ganas tu primer Mundial, es un momento único. Hay años más complicados, pero siempre ganar un Mundial es increíble por muchos que ganes", recordó.

Entre los momentos más complicados, destacó las lesiones o el cambio de reglamento en 2013. "Fue el año que gané en la última vuelta. Fue un año difícil para mí porque tuve que hacer un antes y un después, porque tuve que cambiar un poco mi pilotaje. Este año, que tuve la lesión del hombro una semana antes de empezar el Mundial, fue un momento complicado, estuve a punto de operarme. Cuando corres lesionado no son buenas sensaciones", subrayó.

DERROTA Y 'RESURRECIÓN'

Bou no se ve tan "ingenuo" de no esperar la derrota algún día, pero le ve un gran atractivo. "Sería muy ingenuo no estar preparado para la derrota. Muy pocos deportistas han ganado 13 años consecutivos y dos Mundiales cada año, hay que ser realista. Ya hemos vivido mucho más de lo que una carrera de un deportista normal puede tener. ¿Preparado? Yo creo que sí. Cuando pase algo y no gane lucharé por revalidar el título. Es un reto que me falta, pero que es imposible de conseguir sin perder", explica.

Ser fuerte para perder un Mundial y recuperarlo al año siguiente es un reto que le atrae. "Es una parte bonita. Soy una persona muy positiva y, después de tantos años, sería noticia por perder, pero ya hemos conseguido mucho más de lo que imaginaba, pero trabajaríamos por volver a ganar", manifestó.

En ese sentido, pone de ejemplo al tenista Rafa Nadal, a quien ya la afición y algún sector de la prensa 'enterraban' hace años. "Es un ejemplo clarísimo y para él debe ser increíble. Cuando ya estaba enterrado y vuelve a ganar, y lo vuelven a enterrar y vuelve a ganar hasta 12 Roland Garros", apuntó, consciente de que puede haber quien le supere algún día.

"El deporte es así. El deporte es para superarse y la gente se supera. Si lo he conseguido yo, ¿por qué no lo va a conseguir otro? Está claro que es muy difícil. Mi objetivo era conseguir el máximo posible y, si sale un piloto con esa ambición, lo puede conseguir", indicó, destacando el nivel de Adam Raga, pero pensando más en un relevo de "alguien que llegue", que tiene que "ser más joven" como Jaime Busto.

LAS REDES SOCIALES Y EL TRIAL

El de Repsol Honda hace mucho hincapié en la herramienta de las redes sociales como promoción de su deporte y una nueva experiencia que le hace disfrutar más si cabe. "Me lo paso muy bien con cosas que antes ni existían. Ahora un vídeo en Instagram que puedo grabar en cada entreno y que la gente lo vea y la repercusión que tiene es algo para mí también muy divertido. El trial es un deporte que se ha dado a conocer mucho con las redes sociales", comentó.

Mientras, se lo vaya pasando bien y evolucionando siempre "es bueno continuar". "Yo, con todo lo que he conseguido, estaría muy bien poder ayudar al deporte a seguir creciendo. Con los vídeos de Instagram, de Facebook, se da más a conocer. La repercusión que tienen estos vídeos es muy positiva, más de lo minoritario que es el trial, gusta en este tipo de vídeos. En caso del 'indoor' es un buen show que se puede ir creciendo, ir a América, ir a Japón. Veremos si se da un poco más a conocer", deseó.