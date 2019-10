30 de septiembre de 2019

Gerard Descarrega: "El único que me puede pedir el oro en Tokio soy yo"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Gerard Descarrega aseguró este lunes que "primero" quiere centrarse en el Mundial de Dubai de noviembre antes de pensar en los Juegos Paralímpicos de Tokio del año que viene, que todavía ve "a años luz" y donde defenderá su oro de Río 2016, un objetivo que sólo se puede exigir él mismo.

"Los Juegos de Tokio los veo a años luz. Las deportistas somos personas que nos ponemos objetivos a corto plazo para llegar en condiciones óptimas. Primero está el Mundial de Dubai y tengo que hacerlo bien porque es muy importante para Guille (Rojo, su guía) y para mí. Parece que falta muchísimo para Tokio, pero tampoco es tanto, aunque debemos centrarnos en Dubai", señaló Descarrega en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y Repsol.

Además, sobre reeditar su oro de Rio 2016, el velocista discapacitado visual fue claro. "El único que me puede pedir el oro soy yo, lo que la gente quiera de mí me da un poco igual", advirtió. "Quiero el oro, pero quiero mi mejor versión, los deportistas somos personas que competimos contra nosotros mismos, aunque suene a tópico. Si gano medalla porque dos se han caído y uno se ha lesionado no estaré contento", recalcó.

"Quiero mejorar mi marca personal, estar cerca del récord del mundo y si lo estamos y nos ganan porque eran mejores que nosotros les daré un abrazo. Quiero llegar en condiciones y hacerlo muy bien allí", añadió el catalán, al que le gustaría "bajar" de los 50 segundos, "una barrera que en ciegos pocos lo han hecho".

De momento, tampoco piensa en disputar muchos Juegos y aumentar su número de medallas. "Con pillar a Teresa me conformo", bromeó en relación a Teresa Perales, la deportista paralímpica española más laureada con 26 metales y que participó junto a él y el ciclista Ricardo Ten en este desayuno.

"La vida da muchas vueltas, pero los deportistas sacrificamos mucho y yo veo poco a mi hija y duele. Tenemos que buscar el compaginar la vida deportiva y la familiar, pero aún tengo ganas e ilusión de estar ahí mientras el cuerpo aguante y sea competitivo. Eso sí, no creo que tenga la capacidad de reinventarme como Ricardo", afirmó sobre el valenciano, que en 2016 cambió la piscina por la bici.

En este sentido, el velocista apostó porque Madrid pueda optar a los Juegos de 2032. "Me encantaría, serían espectaculares. España cada vez está más concienciada con la discapacidad y hay instalaciones de sobra para hacerlos espectaculares. Animo a todos que lo vuelvan a intentar porque sería un 'chute' de ganas", subrayó.

Descarrega defenderá su título mundial en Dubai, donde competirá con Guillermo Rojo, su nuevo guía tras Marcos Blanquiño. "La casualidad y el destino nos unió. Por cuestiones deportivas y por lesiones necesitaba un cambio y Guille es un tío muy inquieto y se ofreció ya hace tiempo. Le llamaron y le dijeron que si estaba listo para competir en el Europeo en 10 días, y nos salió genial", celebró.

"Tenemos objetivos comunes muy parecidos en edad y personalidad. Pasamos muchas horas juntos y si no congenias con el guía es inviable porque primero somos personas y tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Además, no es fácil porque debido a mi nivel necesito que esté profesionalizado y que sea de mucha calidad. Él es de los primeros que se ha quedado fuera del relevo 4x400 y me saca tres segundos. Debe adaptarse y va sobrado de nivel para guiarme. Esperamos dar una buena versión en Dubai y luego en Tokio", agregó el catalán.

Sobre el próximo Mundial, reconoció que no es el "mejor sitio para hacer un campeonato" y que hay "mil mejores", poniendo como ejemplo lo que está pasando en Doha. "El mundo se rige por la política y lo único que podemos hacer es dar nuestra mejor versión en las condiciones en la que nos encontremos y tener la mejor preparación física y mental porque la humedad y el calor no son los más ideales, aunque la verdad que no me perjudican en mi prueba", apuntó.

"Ser ciego es un adjetivo más de mi persona y no es nada limitante. Solo queremos que la sociedad nos vea como personas, tan diferentes como podemos ser todos por nuestros rasgos", sentenció el atleta.