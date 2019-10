19 de octubre de 2019

González de Castejón: "Llevamos cuatro años entrenando exclusivamente para el Preolímpico"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador de hockey hierba Quique González de Castejón destaca que la selección española lleva "cuatro años entrenando exclusivamente" para el Preolímpico, que se disputará el 25 y 26 de octubre en Valencia, y que tuvieron un "punto de suerte" logrando la medalla de plata en el reciente Campeonato de Europa, que igualmente fue un impulso hacia esta cita que dará billetes para los Juegos del próximo verano en Tokio.

"Es un trabajo que llevamos haciendo muchos años. Llevamos cuatro años entrenando solo y exclusivamente para esta fecha del Preolímpico, porque sabíamos que el Europeo iba a ser complicado", comenta González de Castejón en una entrevista con Europa Press, aludiendo al duro camino que hubo hacia las medallas en el campeonato del 'Viejo Continente'.

Pese a todo, los pupilos de Fred Soyez fueron subcampeones en Amberes (Bélgica) al ceder solo ante los anfitriones, grandes favoritos y que vencieron en la final por un rotundo 5-0. "Nuestro objetivo era sobre todo meterse en la semifinales", admite. "Llevábamos 12 años sin meternos en una semifinal y 14 sin meternos en una final. Eso dice mucho, siempre nos habíamos quedado a las puertas", recuerda en vísperas de que España juegue igualmente contra Argentina en dos amistosos.

"Teníamos un grupo que con Bélgica era imposible, pero contra Inglaterra y Gales estábamos convencidos de que, si hacíamos bien las cosas, nos podríamos clasificar. Los resultados se dieron y tener ese punto de suerte que no tienes en otros torneos, hay que decirlo, la tuvimos. Hicimos un gran partido en semifinales contra Holanda y la final pues blanco o negro, todo puede pasar. Ellos están un paso por encima del resto de equipos a día de hoy", dice sobre los belgas.

Así, los vigentes campeones de Europa serían un ogro a evitar en Tokyo 2020, cita para la cual González de Castejón tiene "ganas de cumplir un sueño" si la selección española elimina a Francia en dicho Preolímpico. "Lo llevo esperando y luchando durante muchos años. Me quedé a las puertas de Río por la edad", recalca a sus ahora 23 años.

"Va a costar mucho, pero el equipo está con muchas ganas y sabemos que, si las cosas la hacemos bien, si trabajamos como nosotros sabemos, podemos pasar. Y luego ya todo el año dedicado exclusivamente a los Juegos y, si Dios quiere, conseguir una medalla, que es lo que todos deseamos", afirma el delantero de los 'Red Sticks' y del Club de Campo.

"Yo nunca he tenido la ocasión de jugar un Preolímpico. No sé si jugarlo a dos partidos es bueno o malo", reconoce sobre el formato de competición elegido. "No sé si para nosotros nos viene bien", insiste. "A Francia igual le viene mal jugar dos veces contra un equipo de ranking superior, a lo mejor les mete en un problema", subraya.

"Partimos de la base de que por ranking somos un poco superiores, que no nos coma la cabeza el tema de la confianza y nosotros jugar como sabemos", argumenta. "Es el premio, por así decirlo, de que estés por encima en el ranking. No sé si es mejor jugar un fin de semana y al finde siguiente jugar el siguiente partido. Pero bueno, concentrarse en estos dos días seguidos nos va a venir bien", agrega.

"CON LA MÁXIMA ILUSIÓN" ANTE FRANCIA

Además, comenta que Soyez les ha destacado sus resultados de los últimos años contra Francia, a modo de motivación para el Preolímpico por tierras valencianas. "Vimos que prácticamente no nos habían ganado nunca", explicó González de Castejón, que se muestra confiado de que la plata conquistada en el Europeo aporte "suficiente confianza como para afrontar estos dos partidos con la máxima ilusión".

"Llevamos uno año con la Pro League de selecciones y sí que es verdad que en Valencia ha venido muchísima gente, y eso al final lo hemos notado. Llevamos un año que en cada partido está viniendo bastante gente", reitera sobre el apoyo previsto en las gradas del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró.

"El hockey está creciendo", sentencia al respecto. "Por ejemplo como el pádel, que hace 15 años no lo seguía nadie y hoy en día lo está siguiendo muchísima gente. Y eso nos está pasando un poco con el hockey, y Valencia es como nuestro talismán", se congratula, y sin reprochar en absoluto que al hockey hierba se le minusvalore.

"Partimos de la base de que es un deporte minoritario. Entonces, no se le da la repercusión que nosotros queremos tener. Pero el hecho de que las televisiones estén encima atrae público", matiza sobre el tratamiento que los medios de comunicación hacen habitualmente.

"Si no viene toda esa gente que nosotros queremos llamar, al final es complicado que se masifique. Nos gustaría que un campo se llenase igual que se llena con Rafa Nadal, eso está claro; pero a día de hoy es un poco complicado", sentencia González de Castejón.