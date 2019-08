30 de julio de 2019

Fernando Belasteguín, el número uno de pádel logra un golpe de precisión milimétrica

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número uno del pádel mundial, Fernando Belasteguín 'Bela', ha afrontado uno de los golpes más difíciles de su carrera deportiva, introducir la pelota desde la octava planta de un edificio en el puerto de Barcelona, a una altura de 36 metros, en el techo solar del Seat CUPRA Ateca a pie de calle.

Es una leyenda del pádel, el jugador con mayor permanencia en el número 1 del ranking mundial, 16 años consecutivos, aún así confiesa: "Cuando me lo plantearon pensé que iba a ser imposible, pero ahora no me voy a ir de aquí hasta conseguirlo".

Se trata de un espacio de sólo 70x50 centímetros. El profesor de física de la Universidad Politécnica de Cataluña, Enric Álvarez, analiza 'in situ' las exigencias del reto. "El golpe debe ser de una gran precisión, ya que a esa altura no cuenta apenas con margen de error, así que debe controlar muy bien la inclinación y la velocidad que le da a la pelota. Es un golpe prácticamente imposible", asegura el científico.

Más difícil todavía: Mientras calienta muñeca dando toques con su pala, 'Bela' se dirige hacia el escenario del reto. Aprovecha su paso por el gimnasio para unos últimos ejercicios, concentrado en el tipo de golpe que va a tener que emplear. El globo es considerado su mejor golpe, pero aquí no le servirá. "Creo que voy a tener que pegarle a la pelota de una forma que no se corresponde con ningún golpe que haya dado antes", asegura.

Al salir a la terraza, Bela nota otra dificultad añadida al reto, el viento. Tan cerca del mar y a tantos metros de altura, una racha de viento puede acabar con el más preciso de los golpes, ya que la pelota sólo pesa 56 gramos, así que deberá escoger el momento exacto.

El control de la física y la biomecánica: Silencio. Sin vacilar, Bela retrocede unos pasos para coger distancia, tira la bola al aire y, por fin, el golpe. 10 grados de inclinación, 54 km/h de velocidad y 3 segundos de tiempo de caída hasta que la bola se introduce en un espacio que desde las alturas se ve minúsculo. Bela lo celebra: "Sintiendo el viento, me he imaginado la parábola y lo he conseguido. Quién me iba a decir que tras 30 años jugando a pádel, tendría que usar un nuevo golpe para conseguir el reto que me ha planteado CUPRA".

"Lo que ha hecho ha sido realmente espectacular por todas las dificultades que existían. Supone tener un control biomecánico fuera de serie", concluye el biofísico Enric Álvarez. Un golpe de extrema precisión que pasa a engrosar la lista de triunfos de la gran leyenda del pádel.

El juego entre Bela y CUPRA continuará: "Ojalá me planteen pronto otro reto, a ver si soy capaz de conseguirlo de nuevo". Seguro, porque CUPRA se ha incorporado al World Pádel Tour como Patrocinador Oficial Internacional en 2019, y de todas las competiciones organizadas por WPT en 2020 y 2021.