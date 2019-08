21 de agosto de 2019

Cien voluntarios de la Juventud Vasca Cooperante apoyan a comunidades locales de África, Asia y América

VITORIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cien voluntarios de la Juventud Vasca Cooperante se encuentran desarrollando este verano labores de apoyo a comunidades locales de África, Asia y América, junto a ONGDs, según ha informado el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

De los 100 jóvenes vascos cooperantes que este verano trabajan junto a ONGDs en Asia, África y América, 82 son mujeres y 18 hombres. Por territorios, 20 son de Álava, 55 de Bizkaia y 25 de Gipuzkoa.

El centenar de jóvenes cooperantes se han desplazado a Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Colombia, México, Ecuador, Senegal, Camerún, Ghana, Mozambique, Nepal e India.

Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo que organizan los proyectos de ayuda, apoyados por el Gobierno Vasco, son Arquitectos sin fronteras, Asociación Africanista Manuel Iradier, Asociación Desarrollo Foro Rural Mundial, Asociación Egoaizia para Cooperación al Desarrollo, Asociación Servicio Solidario San Viator, Asociación Taupadak, y Asociación Vasca Solidaridad Internacional.

A éstas se suman Asociación Xenofobiaren aurka taldea, Edex, Centro de Recursos Comunitarios; Fundación Ayuda en Acción, Fundación Ayuda Más, Fundación Benito Menni, Fundación Jóvenes y Desarrollo, Fundación Juan Ciudad, Fundación La Valmuza, Fundación Mozambique Sur, Haurralde Fundazioa, Hermanas Pasionistas y Medicus Mundi Bizkaia.

Entre estos voluntarios se encuentran Irati Ayape y Ainhoa Goñi que trabajan este verano en Senegal en diferentes puestos de Salud junto al colectivo de enfermería y asistentes que ofrecen atención completa -sin médicos- a la población.

"En general rotamos y participamos en la consulta médica, otros días en vacunación infantil, en la sala de curas y en la hospitalización y otras veces estamos con la matrona en la consulta prenatal y en los partos", ha detallado Irati Arape.

Ainhoa Goñi, por su parte, ha explicado que cada centro tiene su "pequeña rutina". "En función de si llevamos más o menos días con ellos confían más en nosotras y nos dan más autonomía", ha destacado.

Las joven cooperante subraya que a nivel personal, con la familia que les ha recibido se siente "muy acogida" aunque reconoce que "a veces genera cierta frustración o dilema la situación de la mujer en esas sociedades".

Otras jóvenes que participan en el programa del Gobierno Vasco son Janire Aldecoa, Iera Díaz, Itxaso González e Izar Larrea. En Collique (Perú), junto a la ONGD Serso San Viator, describen que la localidad es "un cúmulo de cerros polvorientos, calles sin asfaltar, ruido constante de tráfico y carreteras sin arreglar".

"Es un pueblo donde nunca brilla el sol, donde las nubes permanentes no dejan ver el cielo, donde las niñas y los niños no saben cómo son las estrellas porque esa mezcla de polvo y niebla no les deja verlas", explican.

Las cooperantes vascas se muestran comprometidas con su tarea para "mejorar las condiciones de vida del lugar". "Collique es un lugar donde habitan familias desestructuradas, madres que cargan solas con más peso de lo que pueden soportar, jóvenes que no encuentran oportunidades, y niños y niñas a los que no se les permite soñar", explican.

No obstante, Iera Díaz pone en valor que "Collique es un sitio donde se trabaja por salir adelante, donde los más pequeños luchan por su derecho de ilusión, donde se trabaja el juego y la educación, y donde se cree que para todos y todas hay un lugar en el mundo".