14 de agosto de 2019

Elorza apuesta por "cerrar el flanco importante de apoyo de PNV" a Sánchez y desea que la abstención se convierta en sí

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE Odón Elorza ha apostado este miércoles por "cerrar el flanco importante de apoyo de PNV" ante una próxima investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ha deseado que la abstención de los jeltzales en la investidura fallida se convierta en un sí, aunque ha reconocido que "no se puede pedir a nadie un cheque en blanco, ni para una abstención ni mucho menos para un voto afirmativo de apoyo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza se ha referido al próximo encuentro entre Pedro Sánchez y PNV, y ha deseado que la reunión "vaya bien" porque "hay que cerrar ese flanco". "Hay que, hablar con las instancias del PNV del Parlamento y del Gobierno y llegar a los compromisos que más o menos están esbozados, ratificarlos y cerrar ese flanco importante de apoyo del PNV", ha insistido.

El diputado socialista ha dicho que le gustaría que el PNV cambiara su abstención del debate de investidura fallida por un sí, pero ha insistido en que "hay que hablar y poner las cosas claras sobre la mesa", porque "no se puede pedir a nadie un cheque en blanco, ni para una abstención ni mucho menos para un voto afirmativo de apoyo".

"Espero y confío plenamente en que el presidente del Gobierno en funciones establezca el nivel de compromiso necesario para conseguir el apoyo del grupo parlamentario del PNV en la investidura próxima", ha manifestado.

Por otro lado, Elorza ha afirmado que PSOE y Unidas Podemos estuvieron en un punto en el que "el acuerdo podía haberse formalizado", pero "seguramente hubo una negociación apresurada al final, una negociación en poco tiempo, iniciada con retraso y con poca claridad". En su opinión, "había que haber hecho, quizá, un mayor esfuerzo presencial en esas reuniones negociadoras", porque "se estuvo a punto".

"Si hubiese estado más atento o un poco más hábil, Pablo Iglesias podía haber dicho que sí a la oferta última de Pedro Sánchez que, ciertamente, evolucionó de su posición inicial de un gobierno monocolor en solitario hasta ofrecer ese gobierno de coalición, sin pablo iglesias, pero con una vicepresidencia y tres ministerios sociales de importancia", ha afirmado.

En su opinión, "cuatro representantes de Unidas Podemos en el gobierno era una presencia como para habérselo pensado, no no fue así, dijo que no, y fue una pena". Elorza cree que, "después de lo sucedido, es verdad que se han roto los puentes", y ha considerado "muy negativo y contraproducente que se sigan produciendo reproches, no llevan a nada".

En ese sentido, ha dicho que "hay que crear las condiciones para retomar el dialogo y la negociación" y ha afirmado que, si con alguna fuerza coinciden "desde el punto de vista programático y agenda social, es básicamente con Unidas Podemos, de modo que estaríamos casi condenados a entendernos". Por ello, ha abogado por "ir superando las dificultades e intentando rehacer los puentes de diálogo que han funcionado durante casi un año en el anterior gobierno y que ahora no se pueden despreciar". "Hay que cambiar la actitud, hay que serenarse, estamos en agosto y espero que dentro de una semana, aproximadamente, se puedan retomar los contactos", ha añadido.

Elorza ha considerado que, en este momento, "todo da a entender que la oferta que realizó Pedro Sánchez del gobierno de coalición, en los términos que conocemos, está caducada, se retiró". Según ha recordado, el presidente del gobierno en funciones "ya expresó con claridad que era una oferta para tratar de llegar a formar un gobierno de coalición en el mes de julio".

Por ello, cree que, ahora, la negociación "parece que estaría centrada en un acuerdo programático, un acuerdo presupuestario de un calendario de legislatura, el acuerdo que se dice 'a la portuguesa'", porque "el otro, el acuerdo 'a la vasca' Unidas Podemos dijo que no en extremis". "Alguno se ha podido arrepentir", ha afirmado, para calificar de "bronco, duro y muy desagradable" el debate de investidura y "se dieron muchos pasos atrás", por lo que "curar esas heridas lleva un poquito de tiempo".

En cuanto a la posibilidad de que el presidente del PP, Pablo Casado, se presente a la investidura, Elorza cree que es "una maniobra de distracción". "No tiene un pase que Casado pudiera ser candidato a la investidura, no lo veo factible. Si lo van a hacer que lo hagan, pero saben que en ese supuesto no van a contar con ningún apoyo del PSOE", ha asegurado.

En relación a la posición de Ezquerra Republicana (ERC) ante una nueva investidura, ha advertido de que "los acontecimientos avanzan, entre ellos la cercanía de la sentencia sobre el procés" y "es mejor que estas cosas se hagan lo antes posible". "Ojalá los últimos diez días de agosto sean muy útiles en los procesos de negociación y diálogo con todas las fuerzas, particularmente con Unidas Podemos, y se consiga avanzar en la celebración de una sesión de investidura, que, en este momento, nadie sabe si podrá ser así", ha dicho.

Para Elorza, la primera quincena de septiembre "sería lo ideal" para una nueva sesión de investidura, y, en ese sentido, ha abogado por "no dejar las cosas para última hora y los últimos días", porque "luego pasa lo que pasa, tensiones y malos entendidos".

Preguntado por las críticas a Pedro Sánchez por haberse tomado algunos días de vacaciones en Doñana, el diputado socialista ha afirmado que "con el ritmo de actividad, la intensidad política que lleva desde hace meses con las campañas que se ha tragado en primera línea haciendo dos actos cada día durante meses de precampaña y campaña, todos los trabajos del G20 y las negociaciones de la Unión Europea y las últimas reuniones con entidades sociales", que se tome "siete días de vacaciones es algo elemental" porque "la cabeza tiene que reposar, pensar, y tomar un poco de distancia es imprescindible".