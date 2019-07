Esteban (PNV) llama a volver a intentar un acuerdo para celebrar a finales de agosto un nuevo pleno de investidura

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha realizado un llamamiento a volver a intentar un acuerdo para poder celebrar a finales de agosto o principios de septiembre un nuevo pleno de investidura, basado en un programa entre el PSOE y Podemos, que se hablara, después, con los jeltzales, Compomís y, por ejemplo, Coalición Canaria.

Tras asegurar que unas nuevas elecciones serían "una barbaridad" por el riesgo de que "el tripartito de la extrema derecha cuaje", ha advertido de que sería "un círculo espectacular" que Pedro Sánchez "empezara por el 'no es no' para acabar en una minicoalición con el PP", en busca de su abstención.

En un entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que los llamamientos continuos de Sánchez a PP y Ciudadanos para que se abstuvieran y, al mismo tiempo, estar negociando con Podemos y hablando con el PNV, "no permitían discernir cuál era su apuesta" antes de la fallida investidura de esta semana.

Además, considera que tampoco Pablo Iglesias ha andado muy listo" porque reclamaba atribuciones y ministerios, "pero sin saber para qué, cómo se materializan, cómo se concretan, cuáles son los acuerdos, cuáles son los desacuerdos", es decir, un programa de gobierno.

El dirigente jeltzale no entiende por qué el líder de Podemos ha minusvalorado los departamentos que se le ofrecían. "No puede pretender que le cedan el ministerio de Hacienda, nunca se le va a dar", ha dicho, para recordar que, según sus propios relatos, "ha habido ministerios que se les han ofrecido, los han rechazado y luego los han vuelto a pedir".

A su juicio, "la discusión llegó al esperpento en la segunda sesión, cuando Iglesias desde la tribuna renunció a pedir el ministerio de Trabajo a cambio de las políticas activas de empleo". "No se entiende que, por una cosa menor como esta, se pueda conformar Iglesias, y que Sánchez vaya a perder una investidura", ha manifestado.

En todo caso, cree que "salir en el último momento, con todo el pescado vendido, a ofrecer esto, no es de recibo". "Ahora bien, Sánchez sí podría haberlo aceptado. Pero, ¿verdaderamente ese era el problema para Iglesias o quería escenificar un relato y presentarse como el más generoso?", se ha preguntado.

El portavoz del PNV en la Cámara Baja ha explicado que se debería haber llegado a un programa como base para "ir construyendo el tipo de gobierno que se quiere". En su opinión, los líderes del PSOE y de Podemos "se miran con mucho recelo, como competidores". "Me parece terrible la poca profesionalidad con la que han encarado estos meses la negociación. Ha sido una absoluta ineptitud", ha lamentado.

RELACIONES PSOE-PNV

Aitor Esteban ha reconocido que la relación de Pedro Sánchez con el PNV "ha sido y es buena", pero solo han tenido tres reuniones. "No nos han hecho ninguna propuesta. Nosotros les planteamos algunas áreas que nos parecía que tenían que crear algo, pero no hemos tenido ninguna respuesta, solo buenas palabras. Sánchez ha pensado que es la única alternativa y que solo por eso le vamos a votar", ha apuntado.

Preguntado por si en algún momento su partido pensó en dar a Sánchez el sí a la investidura y arrastrar al resto de la abstención, ha explicado que, "antes de nada Sánchez e Iglesias deberían de haberse puesto de acuerdo".

"Los demás no se van a mover porque el PNV diga que va a apoyar al PSOE. Tenemos fuerza, somos influyentes, pero no hasta ese punto. Si de nosotros hubiera dependido que ganara el sí, habríamos votado a favor, porque la responsabilidad nos pesa, entre otras cosas porque ir a nuevas elecciones es una auténtica barbaridad y hay un riesgo de que el tripartito de extrema derecha cuaje", ha advertido.

Sin embargo, ha dicho que no ha visto "ningún interés del PSOE y de Podemos en ahormar un programa". "La culpa es de ambos porque han sido absolutamente tacticistas, más pendientes de su imagen que de lo verdaderamente importante", ha subrayado.

Esteban cree que, en estos momentos, el presidente en funciones "debería trabajar el programa para, luego, hablar con nosotros, con Compromís, con algún otro partido como Coalición Canaria, que ha dejado entrever que estaría dispuesto a sumarse". "Ahí debe buscar complicidades y no en el PP o Ciudadanos", ha señalado.

Para el representante jeltzale, hay otras fórmulas para garantizar el apoyo a Sánchez, con respaldo externo, un pacto de gobierno a la portuguesa, "pero eso depende de Podemos, que están empeñados en entrar a formar parte del Gobierno", en "un empeño personal de Iglesias y de su entorno".

SIN PERDER TIEMPO

Ante esta situación, considera que agosto debería ser un mes hábil, sin esperar a septiembre. "Si perdemos el tiempo ahora, vamos a terminar deprisa y corriendo para cerrarlo antes del 23 de septiembre. Hay una cierta preocupación social por la falta de gobierno y la repetición electoral y por la amenaza del tripartito de derechas. Cuanto antes se despeje esto, mejor. Por nosotros no va a ser", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que, si el PNV "puede ayudar en algo, lo hará, pero que no vuelvan a marear la perdiz". "Lo ya avanzado con Iglesias ya lo tiene hecho y luego que hable con los demás, y si necesita un apoyo o una complicidad para tejer ese programa, estamos dispuestos", ha apuntado.

Sin embargo, ha recordado que "la oportunidad que han tenido ahora con una ERC, que les ha prestado su apoyo, aunque sea en modo de abstención, no la va a tener garantizada en septiembre" por la Diada y la sentencia del 'procés', que "va a complicar mucho las cosas".

"Si nos ponemos todos a ello, quizá en un par de semanas o tres se puede acordar para llegar a finales de agosto al pleno de investidura o la primera semana de septiembre. Podría ser, si hay voluntad. Vamos a insistir en que debería ser así", ha precisado.

PP Y CIUDADANOS

En cuanto a la insistencia del secretario general del PSOE en seguir buscando la abstención de PP y Ciudadanos, cree que no lo logrará, "a no ser que quiera hacer una especie de coalición con el Partido Popular". "Con Rivera seguro que no lo va a intentar después del tono descalificativo que ha exhibido. Tildar de 'banda' a las personas que ocupan un escaño en el Congreso me parece una desfachatez", ha declarado.

Sobre el hecho de que Aitor Esteban llamara "banda de mariachis" a los de la formación naranja, ha manifestado que "es de sobra conocido" que ya ha tenido "unas cuantas" con Albert Rivera, pero no ha sido él "el que "ha disparado primero". "Siempre las monta gordas. Está descalificando continuamente a medio hemiciclo y a nosotros de manera especial", ha afirmado.

En cambio, cree que Pablo Casado habla menos, aunque, "cuando accedió al cargo, mostró una gran incontinencia verbal, sobre todo en la campaña electoral de las generales". "Cada día decía una más gorda que el día anterior. Le habrán aconsejado que se modere y se desmarque del perfil extremista de Rivera para así poder ocupar el espacio del centro", ha agregado.

A preguntas de si ve posible un acuerdo entre Sánchez y Casado, aunque sea para una abstención, ha respondido que, "empezar en el 'no es no' para acabar en una minicoalición con el PP, sería un círculo espectacular por parte de Sánchez". "Si eso ocurriera, yo no me veo ahí", ha asegurado.

En cuanto a la posible afección de la situación estatal en Euskadi, no cree que la haya "en cuanto a los vaivenes políticos", pero sí a cuestiones como el Tren de Alta Velocidad o la energía, industria o recaudación.

Tras asegurar que no descarta "nada", tampoco una repetición de elecciones, ha avisado que, "en ningún caso, habría una mayoría absoluta y va a volver a ser necesario alcanzar un acuerdo".