18 de septiembre de 2019

Juntas de Gipuzkoa instan a sindicatos y patronales a buscar un acuerdo que ponga fin al conflicto de residencias

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado un texto en el que instan a todos los agentes sindicales y patronales implicados en el conflicto laboral de las residencias y centros de día a "buscar un acuerdo que ponga fin al mismo", en el marco de la mesa negociadora del convenio colectivo.

La propuesta de PNV y PSE-EE, que enmienda a la totalidad una propuestas de EH Bildu, muestra la "preocupación" de la Cámara foral por este conflicto "a causa de la incidencia que su prolongada duración pueda estar ocasionando en la prestación del servicio" entre usuarios y familiares.

Asimismo, la Cámara foral insta a la Diputación de Gipuzkoa a que, especialmente durante los periodos de huelga y a través de sus servicios de Inspección, "vele por la calidad del servicio prestado y garantice el cumplimiento de los servicios mínimos fijados en los servicios que secunden las convocatorias de huelga".

El juntero del PNV Lander Ugartemendia ha expresado que la posición de la formación jeltzale ante el conflicto de las residencias "es responsable y respetuosa con la autonomía colectiva de las partes". Por eso, ha considerado que "es importante para Gipuzkoa, y especialmente para las personas de este sector, que se alcance un acuerdo que desbloquee la situación y lograr así un nuevo convenio colectivo de eficacia general".

Por su parte, el grupo juntero de EH Bildu ha solicitado que "todas las partes se sienten en la misma mesa para poner en vías de solución el conflicto laboral de las residencias, que se encuentra ante una nueva convocatoria de huelga que empezará este jueves". El juntero Ernesto Merino ha pedido a la Diputación que "convoque una reunión en la que participen todas las partes implicadas".

La juntera de Elkarrekin Podemos Mariví Eizaguirre ha trasladado al Gobierno foral su preocupación por la "alarmante falta de acción del mismo en relación a los problemas graves existentes en las residencias". "Problemas que denuncian las familias y las trabajadoras y que reciben el silencio de ese Gobierno", ha denunciado.

Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha afirmado que la Diputación "no puede jugar al escondite en el conflicto existente con los trabajadores de las residencias de Gipuzkoa". "No puede excusarse diciendo que no es patrón y desentenderse de la negociación. Tiene que estar ahí, porque la patronal del tercer sector maneja los gastos, pero no los ingresos", ha concluido.