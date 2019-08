Lakuntza afirma que combatirán con la huelga la apuesta de Confebask de convertir "la precariedad en parte del paisaje"

448117.1.644.368.20190804112053

BILBAO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha denunciado que Confebask pretende que la precariedad "forme parte del paisaje de este país" y es un "elemento estratégico para la patronal vasca" que el sindicato va a "combatir". En este sentido, ha advertido de que "no es posible hacer frente a la precariedad sin el instrumento de la huelga".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha lamentado la falta de relaciones con el Ejecutivo de Urkullu, que "ni siquiera abre la puerta al sindicato para escucharle", y ha asegurado que, en estos momentos, para ELA "es más fácil y tiene más interlocución con la Generalitat que con el Gobierno Vasco".

Lakuntza ha hecho un análisis de la situación del mercado laboral vasco en el que, por un lado, hay una parte de la clase trabajadora que está tomando conciencia de que el actual ciclo económico no tiene un "reflejo" en la mejora de sus condiciones, mientras que la patronal sigue funcionando como si se estuviese "en plena crisis" con una posición de "total cerrazón" a aceptar "mejoras elementales".

El dirigente de ELA ha asegurado que lo que quiere la patronal es que "la precariedad forme parte del paisaje de este país" y "no va a renunciar a nada porque no quiere ningún tipo de equilibrio".

"Quiere que nos habituemos a vivir con la precariedad como si fuera una condición meteorológica de este país", ha denunciado.

A su juicio, la precariedad es un "elemento estratégico" para la patronal, y, por ello, Confebask y su nuevo presidente, Eduardo Zubiaurre, "defienden la reforma laboral" y le atribuyen una mejora del empleo que es "falsa".

REFORMA LABORAL

Lakuntza ha afirmado que la reforma laboral ha supuesto "trabajar en peores condiciones" y ha indicado que Confebask no habla sobre la "estatalización" que se está dando como consecuencia de la reforma porque "les beneficia" ya que "precarizan las condiciones laborales".

En este contexto, Lakuntza ha indicado que, en este caso, hay un sindicalismo "mayoritario que tiene una vocación muy clara de luchar contra la precariedad" y defiende un modelo de contrapoder. "ELA contribuye a que la precariedad sea visible y eso molesta a la gente", ha señalado.

Lakuntza ha hecho una lectura positiva del aumento de las huelgas y ha asegurado que "la conflictividad se está instalando porque no es posible hacer frente a la precariedad sin el instrumento de la huelga". Por tanto, ha manifestado que tienen una "clara vocación" de "combatir la precariedad" y de orientar "todos los esfuerzos del sindicato" a ello.

El dirigente de ELA ha afirmado que el mundo laboral se está "haciendo añicos" y "nunca en la historia ha estado tan deteriorado". En este sentido, ha reprochado a la patronal que no hable de "situaciones que están prácticamente cerca del esclavismo" y ha asegurado que "a la patronal le sigue saliendo más rentable funcionar de una manera prácticamente pirata".

Precisamente, ante la reflexión de Confebask de que se están produciendo incrementos de salarios, ha asegurado que donde están subiendo es "donde ha habido conflicto y huelga". "Los incrementos salariales aquí se están dando en base a que la gente se organiza y en este caso está acudiendo a la huelga", ha apuntado.

Por otra parte, Lakuntza ha indicado que ha habido una "línea de continuidad muy clara" en el sindicato tras su nombramiento como secretario general, en sustitución de Adolfo Muñoz, y ha asegurado que "una persona no cambia el proyecto" y que simplemente le toca "dar voz" al conjunto de la organización.

En relación al relevo en Confebask, donde ha asumido la presidencia Eduardo Zubiaurre, ha indicado que acudirán "a escuchar" cuando les convoque a la reunión de presentación pero no ve en la patronal "ningún cambio" y no aprecia "diferencias entre la música que suena en el Estado y la que suena aquí".

Lakuntza ha afirmado que ELA no tiene un problema de relación con la patronal vasca después de que su anterior presidente, Roberto Larragaña, asegurará que la "asignatura pendiente" de su mandato había sido no haber podido "reconducir la relación" con el sindicato. "Tiene todas las ventajas del mundo y a los pocos que nos atrevemos a mostrar cierta resistencia o a intentar cuestionar su poder y su posición de privilegio se nos crítica, ha asegurado.

El secretario general de ELA ha recordado también que Zubiaurre proviene de Adegi, patronal de la que fue presidente" y "viene de abanderar esa nueva cultura de empresa que es viejísima".

"NEUTRALIZAR AL SINDICATO"

Según ha denunciado, esa cultura de empresa tiene como "señas de identidad" aplicar la reforma laboral "donde se pueda y, donde se pueda neutralizar al sindicato, neutralizarlo".

En este sentido, ha manifestado que hay empresas que, "sin ningún tipo de complejo, teorizan que "el sindicato estorba y que tiene que existir una interlocución directa entre la plantilla y la empresa". "En el fondo lo que hay es un interés de quitar al sindicato del medio", ha criticado.

Asimismo, ha calificado de "broma y auténtico escándalo" que el nuevo presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, asegurará que, si no se contrataba más estable, es por las "rigideces" de la ley "cuando tienen infinitas formas de contratación y flexibilidad".

GOBIERNO VASCO

Por otra parte, ha manifestado la preocupación de ELA por las políticas públicas que se están desarrollando en Euskadi y, por ello, "el sindicato juega también a hacer oposición a este Gobierno" y a defender "algo que en democracia es totalmente natural el antagonismo político".

En este sentido, ha indicado que, posiblemente, las críticas "más vehementes" del lehendakari, Iñigo Urkullu, sean contra el sindicato y no cree que sea "casualidad". A su juicio, el Gobierno Vasco está "muy mal acostumbrado a tener poca oposición". "Y el sindicato no se calla y lo va a seguir haciendo", ha apuntado.

Lakuntza ha señalado que fue el propio Urkullu el que hace dos años "marcó el suspenso de las relaciones" con el sindicato y ha asegurado que, en este momento, "para ELA es más fácil y tiene más en interlocución con la Generalitat que con el Gobierno vasco".

El dirigente de ELA ha indicado que en julio mantuvieron un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y hay "cierta incredulidad" cuando se explica que a un sindicato con más del 41,60% de representación "ni siquiera se le abra la puerta para escucharle".

"Es un indicador de la falta de talla democrática de este Gobierno y también seguramente del propio lehendakari. Es un tema de cierta gravedad que denota además un cierto autoritarismo", ha agregado.

Lakuntza ha denunciado también que el Gobierno Vasco "trabaja la idea de que en Euskadi se vive en un oasis" y eso "es más un espejismo que otra cosa para cada vez más gente". En este sentido, le acusa de "ocultar" que el País Vasco tiene "la peor tasa de pobreza de los últimos 20 años". "Y, mientras tanto, lo que hace es recortar la RGI", ha añadido.

Por último, se ha referido a la situación de Euskaltel tras la toma de control por parte de Zegona y ha afirmado que forma parte de una estrategia del Gobierno Vasco de "no poner ningún freno a la despitalización de empresas" y cree que, este tema, "ha dejado muy en ridículo" al Ejecutivo. "Lo que ha pasado es que no se ha defendido a las empresas del país", ha asegurado el líder de ELA, que cree que no tiene "ninguna voluntad" de tener un control público de compañías como Euskaltel.