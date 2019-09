Ortuzar no ve "ninguna posibilidad de un vuelco" que evite las elecciones

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado "muy pesimista" y no ve "ninguna posibilidad" de que se produzca un "vuelco" que evite unas nuevas elecciones generales por la "irresponsabilidad". No obstante, ha afirmado que, por el PNV "no va a quedar para que se muevan unos y otros en búsqueda del acuerdo".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Ortuzar, que se encuentra en Cataluña para participar en los actos de la Diada, ha mostrado su convicción de que ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias se han puesto "en la posicion negociadora, que es la que suele llevar a que los acuerdos sean posibles".

"Más que una negociación, esto se ha parecido más a un trágala, y cada uno ha puesto sus límites y no se ha movido ni un milímetro esperando que, en el último minuto, fuera al otro al que le diera el vértigo y aceptara su posición", ha añadido.

Ortuzar cree que, en estos "últimos tiempos", Pedro Sánchez viendo a Unidas Podemos "tan rígido y firme en su posición de Gobierno de coalición, "habrá visto que, a lo mejor, iba a ser una legislatura muy corta y prefería ir a elecciones ahora porque pensará que es mejor para él".

A su juicio, es "poco responsable" lo que han hecho "unos y otros" y ha recordado que en Euskadi se llevan 30 años "haciendo gobiernos de coalición, gobiernos de programa". "Y lo hacemos porque es la responsabilidad que nos toca y es nuestra obligación hacerlo", ha añadido.

Ortuzar ha reconocido que ahora mismo no ve una salida diferente a la de una repetición electoral. "Cuando salí de Ferraz y había hablado con Podemos, lo veía todo muy mal pero esta semana que ha transcurrido desde entonces ha ido a peor", ha apuntado.

En este sentido, se ha mostrado "muy pesimista" porque "es muy duro" y considera que es "una irresponsabilidad" lo que está ocurriendo. "No le veo a esto ninguna posibilidad de dar un vuelco", ha puntado. No obstante, ha indicado que "por el PNV no va quedar para que se muevan los unos y los otros en búsqueda del acuerdo", aunque lo ve "francamente difícil".

"Además, los vuelcos en los que se están pensando son más bien estrategias para herir al otro, para presionarle o para ponerle en peor situación. Regalarle los votos y luego no darle posibilidad de gobernar es una barbaridad. Una investidura lleva implícita también mucha responsabilidad en la gobernabilidad futura, ¿para qué queremos un presidente investido si luego no se le va a dar los votos a favor cuando presenten las leyes? También ese presidente deberá demostrar alguna habilidad y voluntad negociadora para que las cosas salgan adelante. No se ve ni lo uno ni lo otro", ha apuntado.

Ortuzar ha añadido que hay "pocas" garantías de que, si se producen unas nuevas elecciones generales, vaya a cambiar el escenario y ese es "el drama", y es en lo que, según ha apuntado, les insiste el PNV.

"¿Qué piensan que va a cambiar el 10 de noviembre? Cambiarán un puñado de diputados arriba y abajo pero probablemente no haya mucho cruce o mucha diferencia entre bloques, con lo cual nos tendremos que seguir entendiendo los que ahora no hemos sido capaces, con lo cual las cosas estarán todavía peor porque sobre un fracaso y sobre las desconfianzas que genera un proceso como el que estamos teniendo, no creo que facilite nada las cosas", ha añadido.