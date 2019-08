16 de agosto de 2019

PNV afirma que Sánchez no ha contactado con Ortuzar para reunirse la próxima semana

BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha afirmado que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha contactado con el líder de la formación jeltzale, Andoni Ortuzar, para reunirse la próxima semana en Bilbao con la vista puesta en una posible segunda investidura.

A principios de este mes, los socialistas anunciaron que Sánchez pretendía mantener un encuentro con Ortuzar en la sede de Sabin Etxea de Bilbao en la semana del 19 al 25 de agosto, después de reincorporarse al trabajo el presidente en funciones tras una breves vacaciones.

Fuentes de la dirección del PNV han asegurado este viernes a Europa Press que el PSOE no ha llamado, hasta el momento, y por lo tanto no hay una fecha prevista para la reunión. No obstante, han afirmado que están dispuestos a reunirse en cuanto les llamen.