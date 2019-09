PSE vería "bien" que Podemos pudiera ser "el tercer socio" para los presupuestos, pero "está por ver cómo se gestiona"

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE vería "bien" que Elkarrekin Podemos pudiera ser "el tercer socio" para sacar adelante los presupuesto vascos, pero ha dicho que "está por ver como se gestiona", mientras que la formación morada ha advertido al PNV de que, si no coinciden en el "diagnóstico", para buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía vasca "no será posible llegar a acuerdos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los partidos políticos se han referido, de esta forma, al 'giro' del lehendakari, Iñigo Urkullu, hacia Elkarrekin Podemos en busca de su apoyo para aprobar los presupuestos vascos.

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha indicado que, en el pleno de política general celebrado ayer en el Parlamento vasco, el lehendakari "lanzó la mano a todo aquel grupo que quisiera pactar un presupuesto para mantener la estabilidad dentro de unas condiciones, que el presupuesto sea realista, y que no juguemos a seguir aumentando el déficit porque tenemos que guardar para que de verdad venga alguna crisis".

"Y lo mismo que el PP se autoexcluyó de una manera radical, con Elkarrekin Podemos parece que podemos empezar a avanzar o se está hablando y se puede avanzar", ha dicho, para considerar que el propio portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, "de alguna manera dejó abierta esa posibilidad", y "luego estuvo Bildu, que también en algún momento abrió la posibilidad, aunque más con la boca pequeña".

Telleria ha considerado "importante pactar un presupuesto" y ha asegurado que el gobierno "tiene mucha voluntad de llegar a un acuerdo" y "hay que hacer esfuerzos".

Por su parte, tras reconocer que Euskadi existe "un horizonte de mayor estabilidad, fundamentalmente porque hay un gobierno de coalición en el que participan los socialistas", el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha censurado que la oposición "ha sido incapaz de proponer algo en positivo".

"Algunos parecen que dan por hecho que se ha abierto la puerta a un acuerdo con Elkarrekin Podemos, pero esa está por ver, ya veremos como se gestiona", ha subrayado, para considerar que sería "un buen elemento de estabilidad para el país el que se pudiera cuajar un presupuesto" y asegurar que los socialistas "veríamos bien que pudiera ser Podemos el tercer socio, pero sobre eso todavía hay mucho camino que recorrer".

El parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra ha dicho que su grupo, "desde que comenzó la legislatura", ha estado dispuesto a "llegar a acuerdos sobre muchas cosas, y sobre muchos asuntos hemos llegado a acuerdos".

"Cuando el gobierno ha tenido una actitud de acuerdo se ha encontrado a Elkarrekin Podemos, y este año será exactamente igual", ha afirmado, para asegurar que "no ha habido por parte de Elkarrekin Podemos ninguna negociación ni diálogo con el gobierno, sino exclusivamente el del debate de ayer, donde se vio que el lehendakari ha cambiado las prioridades de la acción de gobierno y las ha calcado a las que Elkarrekin Podemos lleva defendiendo desde que entró en el Parlamento que son la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra el cambio climático, la cohesión social, la acogida a las personas migrantes y la situación de la juventud".

Becerra ha dicho que su formación coincide en que "hay que buscar acuerdos plurales porque Euskadi es plural, y hay que buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía vasca", pero lo que no comparten ahora, "y ya veremos si eso cambia o no", es el diagnóstico, porque ayer el lehendakari lo que dijo es hay incertidumbres a nivel global, pero dentro estamos razonablemente bien", mientras que "nosotros decimos que, desde el comienzo de la legislatura y desde antes, hay gente en Euskadi a la que le están lloviendo piedras".

Por ello, ha dicho que "si no coincidimos en ese diagnóstico no será posible llegar a acuerdos". "No puede cometer Urkullu el error de Ibarretxe, que tardó dos o tres años en decir que aquí había crisis mientras que estaba cayendo por toda Europa la que estaba cayendo".

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha dicho que "para llegar a acuerdos, ambas partes tienen que ser conscientes, y, en este caso el Gobierno no lo ha sido, de que ese acuerdo implica una cesión por su lado, al igual que implica una cesión con la contraparte y encontrarse en un punto más o menos intermedio".

"Como el Gobierno no ha sido capaz de entender que la negociación no es así, que implica cesión, ha tenido enormes dificultades para buscar acuerdos a partir de que el acuerdo tácito que tenía con el PP se rompiera", ha afirmado.

Por otro lado, ha dicho que "es pronto para hablar de temas presupuestarios, porque seguimos sin conocer presupuestos". No obstante, ha indicado que EH Bildu afrontó esta legislatura "con la oferta de grandes acuerdos de país y esa es una oferta que sigue vigente, porque vamos a mantener la coherencia hasta el final de la legislatura, haya o no periodo electoral".

Por ello, ha asegurado que analizarán la propuesta de presupuestos que presente el Gobierno y harán "una contrapropuesta y una serie de aportaciones, y, a partir de ahí, se establecerá un diálogo".

"NOS AUTOEXCLUYE EL LEHENDAKARI"

Por último, el parlamentario del PP Antón Damborenea ha recordado que los populares acordaron antes del verano cuáles eran "los marcos" de la negociación presupuestaria y plantearon la reforma del IRPF, "pactada hace dos años cuando se pactó la ley del Impuesto de Sociedades, pero nos dijeron que no, por lo tanto, nos autoexcluye el lehendakari de la negociación, porque si nosotros planteamos que queremos reformar y te dicen que no se llama autoexclusión".

Damborenea ha señalado que el PNV "hace año y medio cambio de socios, y ha votado los presupuestos del PSOE y Podemos en el Gobierno de Madrid, y, por lo tanto está de acuerdo con esas políticas", por lo que al PP le parece "normal que el PNV intente pactar con los presupuestos con Podemos, cosa que ya ha hecho en Madrid y cosa que hace, porque gobierna con Podemos, en Navarra".