20 de agosto de 2019

'The Song of Names', con Tim Roth, Catherine McCormack y Clive Owen, clausurará el Festival de San Sebastián

Imagen de la película 'The song of names'

SAN SEBASTIÁN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estreno internacional de la película 'The Song of Names', protagonizada por Tim Roth, Catherine McCormack y Clive Owen, clausurará fuera de concurso la Sección Oficial de la 67 edición del Festival de San Sebastián el próximo 28 de septiembre.

El canadiense François Girard, autor de películas como 'Le violon rouge' (El violín rojo, 1998), 'Silk' (Seda, 2007) o 'Boychoir' (El coro, 2014), es el director de este drama con trasfondo histórico y musical cuya banda sonora está firmada por Howard Shore, según ha informado el certamen cinematográfico donostiarra.

Basada en la novela homónima de Norman Lebrecht, esta coproducción entre Canadá, Reino Unido y Hungría narra la historia de Martin, un niño de nueve años que tras el estallido de la II Guerra Mundial conoce a Dovidl, un polaco judío refugiado en Londres que tiene un prodigioso talento como violinista. Antes de su debut, Dovidl desaparece sin dejar rastro, causando la vergüenza y la ruina para toda su familia. La película será distribuida internacionalmente por Hanway Films y en España, por Filmax.

El Festival donostiarra ha recordado que no es la primera vez que François Girard (Saint-Félicien, Canadá, 1963) dirige un trabajo cuyo eje principal es la música. En 'Thirty Two Short Films About Glenn Gould' (Sinfonía en soledad: un retrato de Glenn Gould, 1993) realizó "un original acercamiento" a la vida real del talentoso pianista Glenn Gould.

Después, en 'El violín rojo' imaginó el periplo de un violín que viaja de mano en mano durante varios siglos y por distintos continentes. Asimismo, en 'El coro' narra la historia de un exigente director de coro infantil interpretado por Dustin Hoffman. Girard también es célebre por la adaptación cinematográfica de 'Seda', la afamada novela de Alessandro Baricco.

El Zinemaldia ya ha programado en años anteriores películas protagonizadas por los protagonistas de 'The Song of Names'. Clive Owen visitó San Sebastián para presentar 'Children of Men' (Hijos de los hombres, 2006) en Perlak y regresó para inaugurar la Sección Oficial con 'Intruders' (2011), de Juan Carlos Fresnadillo. Por su parte, en 2015 Tim Roth participó por partida doble en Horizontes Latinos con '600 millas', de Gabriel Ripstein, y 'Chronic', de Michel Franco.