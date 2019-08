Las txosnas de Bilbao mostrarán en Aste Nagusia mensajes contra las agresiones sexistas y de rechazo a los agresores

BILBAO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilboko Konpartsak colocará durante esta Aste Nagusia en todo el recinto festivo de txosnas de Bilbao mensajes en contra de las agresiones sexistas para que "quede bien claro que en ningún espacio, ni en el recinto festivo ni en nuestras fiestas, están permitidas las agresiones sexistas y que los agresores no son bienvenidos".

Así lo ha adelantado este miércoles una de las integrantes de la comisión de comparsas, Oihana Pascual, quien ha afirmado que "independientemente de que la activación del protocolo tenga o no que suceder una vez o todos los días, debe quedar claro que el rechazo a todo tipo de degradación o de agresión es frontal a la presencia de los babosos en el recinto festivo o en cualquier espacio de nuestra sociedad".

En declaraciones realizadas al término de la presentación del concurso gastronómico, Pascual ha recordado que la tolerancia durante las fiestas de Bilbao contra las agresiones sexistas desde Bilboko Konpartsak "es cero este año y era cero el año pasado y era cero anteriormente".

Otra cosa, ha añadido, es que "lo que haya podido cambiar, y en positivo, es la mayor conciencia social al respecto, lo que hace que todos estemos más pendientes y el rechazo sea más palpable".

Respecto al protocolo de denuncia que las comparsas activan en caso de denuncia de alguna agresión sexual, Oihana Pascual ha recordado que "es un elemento que se revisa y contrasta con otros agentes y colectivos feministas y evoluciona año en año".

En ese sentido, ha indicado que los pasos de dicho protocolo "son públicos y están disponibles en nuestra web para quien desee colaborar", si bien ha precisado que no se trata solo de un protocolo de respuesta, que también", sino que también incluye una labor de "contraste a partir de lo que haya podido suceder, de trabajo de acompañamiento o de muestra de rechazo o de convocatoria de movilizaciones porque también hay una parte importante que es de sensibilización, de cuidados y de trabajo previo".

TRABAJAR A "PRIORI"

En este punto ha remarcado que "no solo es muy importante expresar un rechazo a lo que sucede, sino trabajar para que no suceda y para no ser cómplices ni tolerar estas agresiones, no solo a posteriori, sino también a priori para así cuidar y cuidarnos en ese espacio festivo".

Respecto a si la sociedad o las instituciones van por detrás de las reivindicaciones del colectivo feminista, Pascual ha afirmado que no les corresponde como comisión de comparsas "valorar si las instituciones o la sociedad ha ido por detrás porque nosotros somos un agente festivo que trabaja con los colectivos feministas de cara a mejorar el protocolo y preparar la respuesta durante las fiestas".

En ese sentido, ha indicado que por la labor de consulta que llevan a cabo con los colectivos "entendemos que el movimiento feminista tiene el pulso fortísimo y son una referencia y nosotros como comisión festiva vamos siguiendo esa estela".