5 de julio de 2019

La Diputación de Badajoz recurrirá la nueva sentencia sobre el Plan Dinamiza y el Ayuntamiento de Guadiana

BADAJOZ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que la institución provincial recurrirá la nueva sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, que ha decretado la suspensión de una resolución que desestimaba una subvención de 76.500 euros del Plan Dinamiza al Ayuntamiento de Guadiana, por no cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

A preguntas de los medios por su valoración ante esta sentencia, Gallardo ha apuntillado que la Diputación de Badajoz respeta, acata la sentencia y, al mismo tiempo, indica que van a esperar a que la instancia superior desde el punto de vista judicial "determine cuál es el criterio". "Y a partir de ahí actuaremos", ha avanzado.

"Nosotros entendemos que estamos haciendo lo que creemos que en derecho nos asiste", ha señalado, para agregar que esta nueva sentencia se va a recurrir y que "de hecho" hay una sentencia del TSJ que "indica que en este caso también" pueden "ganar".

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que, cuando haya una sentencia firme, resolverán "las cosas en función de lo que diga la sentencia" y de que "en un sentido u otro" se llegará a un acuerdo.

"No tengo ninguna duda, lo que les digo es que hasta que no se defina judicialmente todo lo relacionado con este tema lo importante es esperar, asumir aquellas sentencias que son favorables y también asumir aquellas que son desfavorables", ha trasladado a los periodistas en declaraciones a los medios tras la celebración del pleno de organización de la diputación.

Asimismo y preguntado la propuesta del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, sobre llegar una posible negociación, Miguel Ángel Gallardo ha hecho hincapié en que "eso se puede hacer después" y cuando la sentencia sea "firme", pero "ahora no" puesto que "cada uno tiene que defender aquello en lo que cree" y debe ser la justicia "la que diga quién tiene razón y quien no".

FRANCISCO JAVIER FRAGOSO

También ha mostrado su postura interpelado por esta sentencia tras el pleno de la diputación el alcalde de Badajoz y diputado provincial por el PP, Francisco Javier Fragoso, para quien su posición "sigue siendo la misma" y considera que "algunos" y "con un absoluto error desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista democrático intentaron conseguir unos objetivos que tenían planteados a través de forzar la legislación".

En este contexto ha recordado que ya hay dos sentencias sobre el Plan Dinamiza y el Ayuntamiento de Badajoz de los dos juzgados de lo Contencioso Administrativo de Badajoz favorables a la postura del consistorio al remachar que "esto ha conllevado que, hasta ahora, lo único que está demostrado" es que "para dos jueces diferentes las medidas que se tomaron no tienen base legal".

De igual modo, ha reconoce que le causa "tristeza" que Miguel Ángel Gallardo haya manifestado que "independientemente de la sentencia judicial le parecía un éxito político las decisiones que había tomado", sobre lo cual ha expuesto que se debería tener "mucho cuidado porque estas cosas golpean directamente a las instituciones" y "cuando dos jueces dicen que las medidas que tú has tomado no son legales, uno no puede considerar que lo ilegal es un éxito político".

"La base de la democracia es la legalidad yo lo defiendo en España, lo defiendo en Cataluña y lo defiendo también en la Diputación de Badajoz y ningún político puede decir que se siente orgulloso y considera que es un éxito político una medida que los jueces han, hasta ahora, manifestado que es un atraco contra la democracia porque son ilegales", ha insistido.

Finalmente, ha reiterado que "un varapalo judicial siempre es malo para la política y para la democracia" y que "lo razonable en esas cosas es asumirlo y rectificarlo", ante lo cual ha manifestado que, en su opinión, "hay que buscar una salida" y que, cuanto antes la busquen, "será mejor para todos porque cuanto más tarde sea menos posibilidades de movimiento tendremos".