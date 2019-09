25 de septiembre de 2019

El PP critica la inacción del Ayuntamiento de Cáceres y advierte al PSOE que gobernar "no es un juego de niños"

Reprocha el "uso partidista" de los perfiles institucionales de las redes sociales del consistorio

CÁCERES, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado la inacción del Gobierno de Luis Salaya en sus primeros cien días al frente del Ayuntamiento de Cáceres, en los que se ha vuelto a "las viejas políticas" de "vender titulares de proyectos sin dotación presupuestaria", y advierte al PSOE que gobernar "no es un juego de niños", y se puede llevar a la ciudad al "estancamiento" y a la "parálisis".

El portavoz municipal de los 'populares', Rafael Mateos, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa junto a algunos concejales de su grupo para analizar las primeras decisiones del ejecutivo local del que ha dicho que las medidas que ha puesto en marcha, como la apertura de la Torre del Horno, la campaña de asfaltado de calles o los carriles bici, las había dejado el PP "listos para su ejecución".

"Lo único que ha hecho el PSOE es resaltar como suyos los proyectos que el PP ya tenía en marcha en la ciudad", ha reprochado el portavoz, que añade que "nada se sabe" del anuncio de Salaya del derribo del Bloque C en Aldea Moret, la apertura del cuartelillo de la Policía Local en esta barriada, del centro social de Santa Lucía o del contrato de la zona azul.

Además, Mateos ha mostrado su preocupación por el "silencio cómplice" del equipo de Gobierno respecto a la "discriminación" de la ciudad por parte de la administración regional y, en este sentido, ha enumerado la falta de presupuesto para la segunda fase del hospital, el abastecimiento de agua, el "retraso" de la ronda Sureste o la falta de ubicación del Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña.

"Gobernar Cáceres no es un juego de niños y el gobierno de esta ciudad no se hace a golpe de tuits", ha subrayado en su intervención en la que critica al ejecutivo por estar "falto de ideas" y solo realizar "anuncios" pero "sin proyectos ni presupuestos", como el referido al edificio del antiguo mercado de Dehesa de los Caballos, que se reformará para convertirlo en un centro polivalente.

Respecto a este asunto, Mateos ha señalado que "ni siquiera saben si el edificio está en condiciones de estar restaurado ni cuánto va a costar, ni cómo se va a financiar esa actuación", ha indicado al tiempo que recuerda que la ciudad sigue con el presupuesto prorrogado de 2018.

Así, considera que debido a que el edificio lleva muchos años cerrado habrá que pedir informes técnicos y ver si es viables la reforma del inmueble. "Yo creo que han buscado un titular" pero "no saben si es factible o no" el proyecto.

PRESUPUESTOS DE 2020

De cara a la elaboración de las cuentas para 2020, el PP ha advertido que no se ha iniciado el proceso de presupuesto participativo porque no se han convocado los consejos de distrito para recabar las informaciones con las asociaciones de vecinos ni se ha dictado la resolución de alcaldía. "No vale con reunirse de forma informal con las asociaciones pero el proceso participativo, a día de hoy, no se ha iniciado", insiste.

"Vemos muy complicado que el próximo uno de enero la ciudad tenga presupuestos en vigor", ha resaltado el portavoz, que tiende la mano para la elaboración de esos presupuestos, pero siempre que se "apueste por proyectos generadores de riqueza y empleo", y que se lleve a cabo una "gran revolución fiscal" que defiende el PP y que pasaría por la bajada de impuestos, algo que el Gobierno local ya ha dicho que no llevará a cabo.

De hecho, el próximo viernes se va a celebrar un pleno extraordinario para aprobar las cuentas generales de 2018 que arrojan un superávit, por lo que "el ayuntamiento tiene capacidad para llevar a cabo esa rebaja fiscal", ha insistido el portavoz.

Mateos ha señalado que "echa en falta" una llamada del Gobierno para hablar de las cuentas del año que viene porque el año pasado por estas fechas ya se tenía elaborado un borrador de presupuestos pero, ahora, "nada se sabe", ha subrayado. "El Gobierno se va a vender al mejor postor" para "anteponer sus intereses de partido a los de los cacereños", ha espetado el portavoz.

En relación al presupuesto actual, que está prorrogado desde 2018, ha criticado que solo se ha hecho una modificación presupuestaria relativa a los campos de fútbol en el barrio de Pinilla, por lo que no entiende que se critique que no se tiene un presupuesto propio y después no se modifique el actual para llevar a cabo proyectos. "Yo creo que el gobierno no tiene capacidad para hacer un nuevo presupuesto porque ha preferido quedarse con uno prorrogado que hacer uno nuevo", ha subrayado.

"Han sido cien días de muchos titulares y pocas ideas reales puestas en marcha. Han sido cien días de dejadez y de desorden municipal", asevera el portavoz al referirse a que las comisiones informativas "van sin asuntos que dictaminar y con menos informes de presidencia". Por ello, el PP cree que los próximos cuatro años "se estancará el ayuntamiento y se paralizará la ciudad".

USO PARTIDISTA DE REDES SOCIALES

Mateos ha criticado también el "uso partidista" que el PSOE está haciendo de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de Cáceres en redes sociales, donde se comparten "sin ningún tapujo" los perfiles personales de algunos concejales o, incluso, de otros dirigentes del partido como el diputado César Ramos.

El PP considera que en las redes sociales del ayuntamiento no se debe compartir noticias con perfiles personales de concejales y, de hecho, no han aparecido perfiles personales de otros grupos municipales por lo que ha pedido al Gobierno local que "sea escrupuloso con esa cuestión" porque el ayuntamiento "no es del PSOE", sino de los cacereños y las redes institucionales son para promocionar la institución pero no para "autopromocionarse".

"Pedimos al equipo de Gobierno que no politice la imagen institucional de la ciudad de Cáceres porque no se puede usar como instrumento personal del PSOE", ha incidido el portavoz, que añade que la ciudad "necesita" un gobierno que "defienda los intereses generales de todos y cada uno de los cacereños" porque, tres meses después de tomar posesión Luis Salaya, "la ciudad está retrocediendo", ha concluido.