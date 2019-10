4 de octubre de 2019

El PP extremeño considera una "falta de respeto" que Sánchez utilice "de forma electoralista" la financiación autonómica

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha tachado este viernes de "sinvergonzonería y "falta de respeto" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté utilizando "de forma electoralista" la financiación autonómica.

Hernández Carrón se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este viernes en Mérida, en la que ha lamentado que el presidente del Gobierno está "dispuesto a usar la financiación autonómica como instrumento de extorsión y propaganda electoral", que se basa en que "ahora sí hay dinero porque hay elecciones".

En ese sentido, ha recordado que hasta hace siete días, Hacienda trasladaba a las comunidades autónomas a través de una carta que "no había dinero" para pagar la actualización de las entregas a cuenta, y pocos días después, Pedro Sánchez dijera "de forma electoralista en un mitin del PSOE, que ahora sí hay dinero".

Ante esta situación, el portavoz de Hacienda del PP ha emplazado a la vicepresidenta extremeña, Pilar Blanco-Morales a aclarar si la Junta de Extremadura ha recibido la carta del Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta, así como que explique "cuál es la situación en estos momentos respecto a la financiación autonómica".

"AGUJERO" EN LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD

Por otra parte, en su intervención, Hernández Carrón ha analizado una serie de datos que la Junta de Extremadura "no ofrece porque no le interesa", como que Extremadura cerró 2018 con un déficit de 51 millones de euros, lo que supone el 0,26 por ciento del PIB de la comunidad, lo que pone de manifiesto que "finalmente en 2018 no han cuadrado las cuentas" y "no se ha conseguido el equilibrio presupuestario de un déficit cero".

Por tanto, el portavoz de Hacienda del PP ha alertado de que 2018 ha terminado con un "nuevo agujero en las cuentas de la Junta" que asciende a 51 millones, y que "nada tiene que ver con ese equilibrio presupuestario del que tanto presume la Junta de Extremadura y el señor Fernández Vara".

En ese sentido, Hernández Carrón ha asegurado que Vara y su gobierno "es conocido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva un año sin convocarse, como el incumplidor en materia presupuestaria", tanto en la anterior legislatura como en la actual, en la que "sigue por esa senda de deuda y déficit".

Así, ha lamentado que "los agujeros económicos de la Junta son los agujeros económicos en los bolsillos de los extremeños", ya que según ha asegurado Hernández Carrón, "más déficit supone más deuda, más recortes, menos inversión", y supone además "eliminar líneas de autobús en muchas localidades extremeñas" o "recortes en las contrataciones en sanidad".

Ha añadido que este déficit supone "recortar en inversiones, como en el Hospital Don Benito-Villanueva", así como "no hacer obras en infraestructuras necesarias", ha lamentado el portavoz de Hacienda del Grupo Popular.

AUMENTO DEL DÉFICIT

Hernández Carrón ha lamentado que la situación continúa en 2019, ya que según los últimos datos que se conocen del Ministerio de Hacienda de julio de este año, cuando "lejos de mejorar el déficit, ha vuelto a incrementarse, y llega ya a 280 millones de euros", lo que supone un 1,40 por ciento del PIB de la comunidad.

Ante esta situación, el diputado del PP ha alertado de que el déficit en Extremadura "crece progresivamente, mes a mes, durante el año 2019 en comparación con el año anterior", un crecimiento que ha achacado a que este año "había elecciones, había campaña electoral y había que engrasar a la maquinaria electoral del señor Fernández Vara en Extremadura".

Así, ha recordado que en julio de 2019, Extremadura presentaba un déficit del 1,40 por ciento del PIB, mientras que un año antes, en julio de 2018, había un 0,43 por ciento, por lo ha concluido que "en los seis primeros meses de este año, el señor Vara ha gastado 3,25 veces más que el año anterior", un gasto que ha tachado de "electoralista".

Unos datos ante los que Hernández Carrón ha preguntado a la vicepresidenta de la Junta, Pilar Blanco-Morales, si puede "dar una explicación razonada de este deterioro tan rápido de las cuentas pública", y ha cuestionado "¿dónde se está materializando este mayor gasto deficitario?".

Ante esta situación, ha recordado que la Airef lleva advirtiendo en sus tres últimos informes del "elevado riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de incumplimiento de la regla de gasto", por lo que ha preguntado a la Junta de Extremadura "¿cómo piensa corregir esta tendencia en los meses que quedan hasta diciembre?".

En este punto, Hernández Carrón ha vaticinado que teniendo en cuenta además que "faltan 200 millones de euros procedentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica", el cumplimiento este año de los objetivos de estabilidad presupuestaria es "imposible en estos momentos", ha concluido.