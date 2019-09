Arranca la vendimia en Galicia con la previsión de una producción de 65 millones de kilos de uva

Ribeira Sacra, Valdeorras y Ribeiro van al alza, mientras Rías Baixas prevé una bajada del 5% y Monterrei se mantiene estable respecto a 2018

La vendimia arranca en Galicia con la previsión de alcanzar una producción de unos 65 millones de kilos de uva. Tres denominaciones de origen --Valdeorras, Ribeira Sacra y Ribeiro-- estiman un crecimiento respecto a 2018, mientras Rías Baixas tendrá una bajada en torno al cinco por ciento y Monterrei se mantendrá estable.

Según los datos recabados por Europa Press en las cinco denominaciones de origen gallegas, la más madrugadora en comenzar fue Ribeira Sacra, con una bodega que inició la vendimia el pasado miércoles.

Tras ella, otras tres hicieron lo propio en Valdeorras el 29 de agosto. Posteriormente, la cosecha se iniciará a partir del 10 de septiembre en Rías Baixas, seguida de Monterrei y Ribeiro, con una maduración más lenta, que se irán a mediados de mes.

RESURGE EL RIBEIRO TRAS EL "SUELO HISTÓRICO" DE 2018

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la DO Ribeiro, Juan Manuel Casares, apunta que se aguarda una año "muy bueno" en cantidad, tras tocar su "suelo histórico" en 2018, con nueve millones de kilos de uva. Aunque es reacio a aventurar una cantidad, deja claro que se va a superar con claridad ese dato.

Remarca el estado fitosanitario "bueno" de la uva, pues "no se sufrieron apenas ataques fúngicos", pero "aún quedan estos días de sol para un proceso de maduración óptimo". El grueso de la vendimia --hay 108 bodegas-- será en la segunda quincena y los trabajos se prolongarán hasta mediados de octubre.

Todo ello tras unos años "ruinosos". Recuerda que 2016 fue "regular" por culpa del mildiu, en 2017 hubo afectación de "helada, sequía y pedrisco", mientras los peores datos fueron en 2018 por otro "ataque bestial" de mildiu.

NOTABLE CRECIMIENTO EN VALDEORRAS

Una de las DO que más notará el crecimiento en la cosecha de este año será la de Valdeorras, ya que se cree que se va a llegar a los "6 o 6,5 millones de kilos", frente a los 4,4 millones de kilos de 2018, que "eran unas cifras muy reducidas".

De este modo, Valdeorras vuelve a cifrás de campañas "de las normales", tras unos últimos años de afectación por granizo, heladas y mildiu, entre otras. Arrancó el pasado jueves en tres bodegas que "tienen unas circunstancias un poco diferentes", con pequeña producción, que tienen que empezar ya "porque se disparan los grados".

La maduración avanza "mucho más lentamente", con un grado alcoholico "adecuado", al tiempo que la acidez "se mantiene". "Las lluvias de los últimos días han venido estupendamente", explican por parte de esta denominación. Entre el 15 y el 20 de octubre estará terminada la vendimia en las 41 bodegas.

RÍAS BAIXAS, EL ÚNICO DESCENSO

La denominación de Rías Baixas es la de mayor producción de Galicia, pero este año se prevé un retroceso del cinco por ciento hasta quedarse en 36,6 millones de kilos de uva --que permitirán hacer unos 24,5 millones de litros de vino--.

Este descenso se achaca a los condicionantes meteorológicos que afectaron a las condiciones de floración, unido a mermas en racimos y pámpanos por el viento y el granizo --en este caso en Condado do Tea y O Rosal--. Estos problemas son más generalizados en racimos viejos que jóvenes, con unos racimos que son más pequeños frente a otros años.

Las zonas del sur serán las primeras en comenzar en Rías Baixas sobre el 10 de septiembre. El promedio de duración es de alrededor de unas tres semanas.

RIBEIRA SACRA, LA PRIMERA EN COMENZAR

Ribeira Sacra fue la primera en recoger uva, en este caso godello, en el marco de una campaña en la que se llegará a los siete millones de kilos de uva, lo que se traduce en un incremento del 15 por ciento en comparación con el año anterior.

El presidente de la DO, José Manuel Rodríguez, indica que "si septiembre viene seco se espera una calidad excelente". Hasta ahora ha hecho buen tiempo, debido a que "no hace demasiado calor para las cepas".

La parte mayor de la vendimia en las 96 bodegas de la Ribeira Sacra tiene lugar a mediados de septiembre, en unas tareas que son de 40 días desde el arranque de la campaña.

MONTERREI SE MANTIENE

José Manuel Fernández, técnico de la DO Monterrei, explica a Europa Press, que la vendimia no comenzará allí hasta los días entre el 15 y el 20 de septiembre, pues hay una maduración "más atrasada que otras cosechas por la climatología, debido al ciclo vegetativo de la vid", pero "no hay síntomas de tener alguna enfermedad la uva", en un estado fitosanitario que "está bien".

Monterrei se mantiene "aproximadamente" como el año pasado en una cantidad de 5,6 millones de kilos, que se recogen en sus 27 bodegas. Serán unos 30 días de vendimia si no hay que acelerar plazos por lluvias.

Dado que este ha sido un verano "bastante atípico", puesto que "no hubo temperaturas desorbitadas como otros años", puede dar lugar a vinos "con más acidez al madurar más despacio".