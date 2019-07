18 de julio de 2019

Anova expresa su "compromiso de contribuir" a la derrota del PP en 2020, pero decidirá la forma en su proceso interno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, ha expresado que la organización que encabeza tiene claro su "compromiso de contribuir de la mejor manera posible a terminar con el nefasto ciclo" de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego, aunque la fórmula todavía no está definida y saldrá del proceso interno que la organización nacionalista cerrará en otoño.

Antón Sánchez ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en la que ha presentado los actos del partido para conmemorar el 25 de julio. Será el séptimo 'Día da Patria Galega' que celebrará Anova desde su nacimiento en el año 2012 y llega en un momento de "reflexión interna" abierta en la organización tras el ciclo electoral de la pasada primavera, en el que el llamado 'rupturismo' sufrió un importante revés en las urnas además de suponer la división del espacio de la denominada 'unidad popular'.

Así, después de optar por no concurrir a las generales al descartar integrarse en la coalición Galicia en Común --formada por Podemos y EU--, el partido surgido de la ruptura del nacionalismo gallego agrupado durante décadas en torno al BNG marcará su "hoja de ruta" política en otoño con su IV Asamblea Nacional.

De allí saldrá, previsiblemente, la decisión de si Anova continúa con su política de alianzas con los que considera sus 'socios preferentes' --Podemos y EU--, si opta por concurrir en solitario a las elecciones o si pretende, como hizo en las generales de abril, dar un paso a un lado y no presentarse a las autonómicas previstas para 2020.

"A día de hoy no descartamos nada", ha aseverado a preguntas de los medios Antón Sánchez, quien ha incidido en que el "debate" interno no se ciñe exclusivamente a "la concurrencia a las elecciones", sino que se trata de definir el rumbo "político" de la organización.

Con todo, el también viceportavoz parlamentario del Grupo de En Marea asegura que Anova mantendrá la "coherencia" mantenida "desde el nacimiento" del partido en 2012 con el compromiso de "acumular fuerzas en torno a un proyecto político de transformación radical" que no se limitase a "cambiar los inquilinos de las instituciones".

Una apuesta, dice Sánchez, "compleja" pero que "fue entendida por las mayorías agredidas" que dieron un "apoyo electoral impresionante" a la llamada 'unidad popular' que, no obstante, ha cerrado el ciclo electoral de este año con un retroceso marcado en Galicia por la pérdida de los tres gobiernos municipales de las ciudades coruñesas --Santiago, A Coruña y Ferrol--.

"Hicimos un esfuerzo muy grande por romper determinados tabús, por hacer propuestas valientes, audaces; por hacer las organizaciones instrumentos útiles", ha incidido, para a continuación afirmar que "lo importante es que las ideas de Anova siguen siendo necesarias".

Por ello, y tras insistir en varias ocasiones que la decisión definitiva sobre el rumbo del partido lo decidirán las bases, Antón Sánchez ha subrayado que "nadie puede acusar" a Anova de no haber intentado articular "las alternativas más amplias para desalojar al PP de las instituciones". "Siempre tuvimos la voluntad de sumar, si no la hubo (unidad) fue por otros contigentes que no lo hicieron", ha apostillado.

25 DE JULIO

Así las cosas, Anova abrirá los actos con motivo del 25 de julio con un acto político en Vigo donde Antón Sánchez estará acompañado por el exalcalde santiagués Martiño Noriega, la concejala en el Ayuntamiento de Vigo Oriana Méndez y la diputada portugesa por Bloco de Esquerda Joana Mortágua.

Dos días más tarde, el propio 'Día da Patria Galega', Anova repite el escenario de los últimos para su acto político. Será en el compostelano Parque de Galeras, donde organizarán una comida abierta a militantes y simpatizantes.

Antón Sánchez ha definido el 25 de julio como "una jornada lúdica y reivindicativa en el Día Nacional de Galicia". "Reivindicamos que como gallegos debemos cimentar un proyecto colectivo, nacional, que debe estar basado en los principios y valores de la izquierda", ha añadido.

"La cuestión nacional no deja de ser la otra cara de la cuestión social. Reivindicamos la necesidad de que nosotros mismos nos gobernemos para mejorar las condiciones de vida de las personas", ha incidido.