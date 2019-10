1 de octubre de 2019

Aumentan las quejas al Valedor por atrasos en la valoración de la dependencia, lo que conlleva demoras en la atención

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las quejas tramitadas por el Valedor do Pobo en relación a atrasos en la valoración de la dependencia aumentaron en el año 2018, lo que también produce dilaciones en la atención de estas personas. No obstante, la institución comisionada admite que esta situación no fue "tan acusada" como la que se conoce en discapacidad.

En el informe anual elaborado por el Valedor, institución ahora dirigida por la magistrada María Dolores Fernández Galiño, se advierte que si antes las quejas sobre la dependencia era por demoras en los programas individuales, ahora son "frecuentes" las referidas al atraso de la evaluación.

Aunque "gran parte" de estas dilaciones se corrigieron "con prontitud", hubo algunos casos en los que "no se indicó una fecha de valoración", por lo que se tuvo que formular una recomendación a la Consellería de Política Social, que respondió anunciando el día que se produciría este examen.

El Valedor do Pobo señala que las demoras en dependencia, igual que en la valoración de la discapacidad, afectan "de forma singular" a las personas mayores de 90 años. De este modo, las respuestas de la Xunta es que está actuando "para corregir la situación" y que es "posible" que las evaluaciones se adelanten.

En sus recomendaciones, el Valedor do Pobo también pidió solucionar los problemas que afectan a los equipos de valoración de la dependencia, tras lo cual la Xunta concretó medidas que fueron "básicamente una simplificación administrativa" y la "mejora de la gestión y notificación de las citas" con sistemas como la confirmación por SMS o la historia social única, entre otras.

QUE NO HAYA ATRASOS "INJUSTIFICADOS"

Además de todo ello, la institución dirigida por Fernández Galiño recalca que los atrasos en la evaluación implica también dilaciones en la prestación de servicios. De este modo, reclama que "con urgencia se materialice el programa de atención a la dependencia, que también se encuentra demoras", y que no haya atrasos "injustificados".

En cuanto a la renta de inclusión social de Galicia (Risga), la mayor parte de las quejas dirigidas a la institución comisionada en 2018 se refirieron a desacuerdos en la denegación, suspensión o retirada, a la falta de reconocimiento de determinados tramos o complementos o a desacuerdos con sus cuantías. Con todo, ya no son comunes las reclamaciones por demoras.

Asimismo, el Valedor aprecia problemas en las residencias públicas, puesto que la mayoría de quejas fueron por retrasos en el servicio, la falta de información y en el acceso a plazas en centros alejados del entorno habitual de la persona beneficiaria, lo que "afecta especialmente a residentes de los núcleos urbanos".

Precisamente, que es en estas zonas en las que el déficit de recursos es "más acusado", además de que las peticiones de cambio de centro también registran tardanzas. Para solucionarlo, según el Valedor, la Consellería anunció la puesta en marcha de las siete nuevas residencias en las ciudades.

VENEZOLANOS Y MARINEROS GALLEGOS EN NORUEGA

Por otra parte, la institución continúa recibiendo quejas, como desde hace años, por los atrancos en las prestaciones que reclaman los venezolanos a España en vista de que continúan sin recibir la pensión por parte de su país de origen. En estos casos, la falta de pago se prolonga ya más de tres años.

El Valedor, tal y como recoge en su informe, puso estas reclamaciones en conocimiento de las autoridades venezolanas, pero también de las administraciones españolas para promover su actuación subsidiaria. La principal conclusión es que el Estado deniega las solicitudes con el argumento "de que los retornados cuentan con una renta", la venezolana, la cual no perciben.

Haciendo frente común con el Defensor del Pueblo, la institución ahora dirigida por Fernández Galiño reclamó que no se computasen las pensiones no abonadas. Al cierre del informe, la Seguridad Social habilita el complemento a mínimos, una medida que fue demandada durante bastante tiempo.

Otras reclamaciones que también persisten son las de los marineros gallegos que trabajaron en buques noruegos, conocidos como el colectivo Long Hope. Y es que a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó que España interpusiese una demanda contra el país escandinavo, este departamento del Gobierno sí se comprometió a apoyar el proceso judicial que lleva cada marinero de forma individual.

MENORES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR

En el área de menores, el informe considera que el acogimiento familiar "no está aún claramente implantado" porque "falta una adecuada sensibilización social" y existe "cierto convencimiento de que se trata de una obligación" de las administraciones. Por ello, se registra un déficit de familias dispuestas a ello.

Las cifras de menores de seis años internos en residencias están todavía "muy alejadas" de lo deseable, señala el Valedor, ya que recomienda suprimir este tipo de acogimiento. Así, la institución argumenta la "unanimidad" que existe entre expertos de que estos niños se desarrollen en un entorno familiar.

El informe también advierte que debe impulsarse el procedimiento de quejas para niños y adolescentes tutelados, incluidos los de acogimiento familiar, para detectar posibles malos tratos, incumplimientos o desatenciones.

Con todo, el Valedor llama la atención sobre la "inexistencia" de protocolos comunes en la actuación de los equipos técnicos de menores que dependen de las administraciones públicas y aboga por "evitar la divergencia de criterios" que se da en este servicio. Esto ocurre no solo entre los equipos de distintas comunidades autónomas, sino incluso dentro de una misma provincia.

Seguidamente, se alerta de una "notable falta de especialización" en los componentes de estos grupos de atención de menores y el Valedor sugiere que estos no se deberían conformar siguiendo los mismos criterios a los de los puestos de trabajo para el personal laboral de la Administración. En su lugar, aboga por mecanismos de selección basados en "experiencia previa" en el trabajo con menores, una formación "muy especializada" y una "marcada vocación".

SEPARACIÓN DE GEMELOS Y MELLIZOS EN LAS AULAS

En el ámbito de la escolarización, la institución de Fernández Galiño niega que exista "evidencia científica" que demuestre que la separación o la unión de gemelos, mellizos u otros niños nacidos de partos múltiples "sea ni positiva ni negativa" para el desarrollo de su autonomía.

Así, recoge que los últimos estudios en este ámbito inciden en la idea de que "no hay una solución igual para todos los casos", por lo que se recomienda que la adoptada en cada centro se produzca después de un estudio "individualizado" del caso, con consenso entre padres, docentes y servicio de orientación, y siempre "basado en el interés superior de los menores".

En relación con ello, el Valedor destaca que la Consellería de Educación aceptó esta recomendación y trasladó a los colegios que la separación o unión de estos hermanos no se establezca como norma por defecto en cada centro.