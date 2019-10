22 de octubre de 2019

El BNG ve un "paso positivo" la exhumación de Franco pero "insuficiente" para acabar con los "vestigios" del franquismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es un "paso positivo" pero "insuficiente" para acabar con los "vestigios" del "franquismo rancio".

En declaraciones a los medios tras participar en un acto con estudiantes en Santiago de Compostela, la líder del BNG ha considerado que "no solo hay que exhumar los restos de Franco" sino que "hay que exhumar los restos del franquismo en toda su dimensión".

Así, ha argumentado que hay otras medidas que también es necesario adoptar. "Sigue habiendo unos juicios que se hicieron durante el franquismo que siguen vigentes y hay que revisar, hay una ley de memoria histórica que a nosotros nos parece insuficiente pero que aún así se incumple", ha censurado Pontón.

La jefa de filas de los nacionalistas gallegos ha citado expresamente los "incumplimientos" de esta normativa que, en su opinión, lleva a cabo la Xunta de Galicia y, frente a ello, ha apostado por "construir una sociedad en la que se pongan los pilares para que haya unos principios democráticos fuertes".

"Que siga habiendo unos pozos negros del franquismo tiene mucho que ver con una transición que no fue una ruptura con el régimen franquista y que estamos viendo que conduce a que haya demasiados espacios en negro en los que se están coartando libertades públicas", ha manifestado.

Además, ha apuntado que en la sociedad española siguen existiendo "vestigios" de un "franquismo rancio" que, según ha indicado, se ven en "cómo se niega la existencia de la diversidad lingüística" o "cómo no se acepta que en el Estado español conviven diferentes naciones". "Hasta que eso no se acepte no tendremos una democracia propia", ha subrayado.

MOCIÓN DEL PP A FAVOR DE LA POLICÍA

Por último, preguntada por la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra de una moción presentada por el PP --con el rechazo del BNG-- en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están desplegadas en Cataluña, Pontón ha acusado a los populares de estar "en una campaña sin sentido".

"Feijóo en todos estos años no fue capaz de defender los intereses de Galicia y, como sigue sin tener alternativa de futuro, busca como desviar la atención", ha considerado la portavoz nacional del BNG.

"Está claro que el PP está en una deriva españolista, rancia y fuera de la realidad de los gallegos", ha añadido Pontón.