Feijóo agita su “pacto con Galicia” y alerta de que gobierne una oposición “cuatripartita”: “No nos dejaría dormir”

El presidente cita a “los diecinueve” portavoces que pasaron por la oposición desde 2009 y sugiere que son sus rivales los que están “agotados”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a agitar su “pacto con Galicia” --que reivindica con fuerza en cada campaña electoral-- y ha situado enfrente “a un carrusel de oposición” que, si hubiera llegado a gobernar en la comunidad, habría conllevado una “enorme inestabilidad” equiparable a la que, a su modo de ver, se vive en el escenario estatal.

“Quiero a Galicia y no quiero que esté en la misma situación de España. España podría copiar el modelo de Galicia(…) Pero ustedes proponen para Galicia un Gobierno que fracasó en España. Gobiernan en todas las instituciones en las que el PP no sacó mayoría absoluta y (Pedro Sánchez) ahora dicen que no podrían dormir tranquilos en España. Pues a mí no me desvela el extremismo y el populismo”, ha defendido.

De hecho, ha esgrimido que él tiene “un pacto con Galicia”, con la que en la mañana de este miércoles renovó su “compromiso”. “Nosotros estamos comprometidos con la centralidad y la estabilidad. Galicia es nuestra familia”, ha apostillado.

En su turno de réplica, además, Feijóo ha dado una respuesta conjunta a todos los grupos de la oposición, quienes habían tratado de evidenciar en sus respectivos discursos que el ciclo del de Os Peares está finalizado, y el presidente lo ha hecho repasando los nombres de todos los portavoces que sus partidos rivales han tenido desde el año 2009, cuando se puso al frente de la Xunta. Después concretó que fueron un total de diecinueve.

“¿No serán ustedes los que están agotados?”, ha preguntado, antes de pasar a la respuesta personalizada portavoz a portavoz.

“¿HAY ALGÚN PROYECTO MÁS AGOTADO QUE EL DEL PSOE?”

Así, en su réplica al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, le ha preguntado si hay “algún proyecto más agotado que el del PSOE”, que “no fue capaz de gobernar ni de formar un gobierno”. Ha añadido que que un socialista “dé lecciones” de política económica es “como si vienen los nacionalistas a dar lecciones de unidad de España”.

Feijóo ha defendido su planificación y estrategia, y ha instado a Caballero a no hablar de políticas industriales dado el comportamiento del Ejecutivo central con Galicia, además de censurar que se le impute el aumento de la deuda pública “sin decir que Galicia es la autonomía que menos aumentó su deuda desde 2009 y la que más pronto paga”.

Finalmente, ha asegurado que le “tranquiliza” que, quien ve “un éxito” la gestión de Sánchez, considere que su Gobierno es “un fracaso” y ha ironizado con que el portavoz socialista en el Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga --Caballero preside el grupo-- “nunca” diría que el Gobierno en Madrid es “una garantía para Galicia”.

“De hecho, lo miré y su cara era para verla”, ha indicado, antes de reiterar que Galicia no renunciará a los 700 millones que reivindica de financiación y, en ningún caso, “dará 400 millones” al Ejecutivo central.

“NO PASA NADA POR APOYAR AL PP”

A su vez, ha agradecido el tono del portavoz del Grupo Mixto y líder de En Marea, Luís Villares, una intervención “respetuosa” aunque “discrepante”, y le ha trasladado que los populares continuarán “cumpliendo todos los pactos” para combatir la violencia machista, al tiempo que ha negado “recortes” en igualdad.

También le ha instado a dejar de usar los datos de ejecución presupuestaria porque “están mal” que ya empleaba cuando dirigía el Grupo de En Marea. “Déjeselo a los del Grupo Común, que no sé lo que tienen en común”, ha sugerido Feijóo y le ha instado a apoyar al PP en cuestiones relevantes para Galicia. “No pasa nada por apoyar al PP”, ha instado.

No en vano, le ha aconsejado que se quede “con la parte de su biografía” que más le satisfaga –Villares es magistrado en excedencia-- y ha recordado que Villares, ahora al frente del Grupo Mixto con otros tres diputados afines, era la apuesta para “presidir la Xunta” del espectro de izquierdas del hemiciclo, ya que lideraba el partido más votado, En Marea.

Sin embargo, ha apuntado a las divisiones internas y a su marcha del ahora rebautizado como Grupo Común da Esquerda para incidir en que ahora está al frente del grupo más reducido de la Cámara. “Y no se rían (a la oposición), que esa era la propuesta si no hubiéramos conseguido la mayoría absoluta hace tres años y dar estabilidad a Galicia”, ha proclamado.

En su réplica al Grupo Común da Esquerda, ha contestado a Antón Sánchez que “para hablar de conflictos no hace falta salir” del espacio de los 'comunes', y ha ironizado con que los diputados con conocimiento le llaman “el Grupo de Podemos”. “Yo la semana que viene seguiré siendo el portavoz de mi grupo, ¿usted puede garantizar que seguirá hablando aquí?”, le ha preguntado.

A renglón seguido, ha defendido su política de vivienda y también ha cargado contra la política industrial “destructiva” del PSOE, con el foco puesto en la central térmica de As Pontes. “Si estuviera en País Vasco, esto no se cerraba”, ha apostillado.

“LA GALICIA MÁS PEQUEÑA, LA DEL NACIONALISMO”

A la portavoz del BNG, Ana Pontón, el presidente le ha advertido que “la Galicia más pequeña es la del nacionalismo”. “Cree que toda Galicia está equivocada, eso sí que es antiguo, excluyente y hacer de Galicia un bonsai”, ha señalado el presidente, quien ha ironizado con que la “novedad” del Bloque sea pedir un concierto económico para solucionar el problema de la financiación, “lo mismo que llevan pidiendo los últimos 40 años”.

A Pontón la ha acusado también de “confundir las cuentas con cuentos” y le ha advertido que lleva “más tiempo” que él en la Cámara. “Lleva tanto tiempo aquí que ya lleva más que yo, que solo estuve cuando los gallegos me votaron, siempre que preguntamos el sentido de su voto”, ha esgrimido, antes de añadir que lo que él “nunca” haría es “ir en una lista con Bildu y ERC”.

También le ha pedido que “retire” la “expresión pirómana” de afirmar que las políticas forestales del PP son “pirómanas”. “Retírela, no la merecemos. Y viniendo del BNG y hablando de sus resultados con los incendios (en velada alusión a lo ocurrido en 2006, aunque no lo mencionó) es una falta de respeto a la historia”, ha advertido.