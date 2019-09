Feijóo promete "finalizar la legislatura", pero aún no aclara si se presentará a la reelección: "Las cosas a su tiempo"

Asegura que "lo que menos importa" ahora es que él mismo se meta "en esa espiral de personalismo" que percibe en la política estatal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a "finalizar la legislatura" y "gobernar hasta el último momento" antes de la celebración las elecciones autonómicas previstas para septiembre de 2020. Sin embargo, ha vuelto a evitar aclarar si volverá a repetir como candidato por parte del Partido Popular: "Las cosas a su tiempo".

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, recogida por Europa Press, el también presidente del PP gallego ha asegurado que "lo que menos importa" en este momento es que él mismo "se meta en esa espiral de personalismo político" que percibe en el ámbito estatal.

"En Galicia tenemos 11 o 12 meses de legislatura todavía. Las cosas a su tiempo. Ahora es tiempo de conseguir el dinero que es nuestro, de presentar en la Cámara unos presupuestos y de garantizar la centralidad de la política y la estabilidad de las instituciones. El resto se irá viendo a partir de enero del próximo año", ha respondido Feijóo al ser preguntado sobre dónde se ve dentro de un año.

"En este momento, 47 millones de ciudadanos vamos a depender de lo que digan el señor Sánchez y el señor Iglesias", ha puntualizado, no sin antes denunciar que "los únicos que conocen qué va a pasar en España", si va a haber repetición electoral o no, "son los asesores" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno central en funciones.

Para Feijóo, una nueva cita con las urnas en noviembre si no sale adelante la investidura de Sánchez "va a perjudicar a España". "Cuatro elecciones en cuatro años por primera vez en 40 años de democracia", ha lamentado.

"LAS PRIORIDADES DE PACTOS DEL PSOE NO PASAN POR EL PP"

En este contexto, al ser preguntado sobre las condiciones que se tendrían que dar para que el PP facilitase la investidura del líder socialista en el Congreso, el mandatario autonómico ha dicho que "la primera" es que el PSOE "confiase más en el PP que en Esquerra Republicana (ERC) o que en Bildu".

Así, ha recordado que en los comicios del 26 de mayo en Navarra ganó la coalición de UPN, Ciudadanos y PP --bajo el paraguas de Navarra Suma--, pero que el PSOE de María Chivite "pactó la abstención de Bildu" para gobernar.

"Es evidente que las prioridades de pactos del PSOE no pasan por el PP. (...) Siempre dije que debería valorarse hacer una gran coalición en momentos de enorme dificultad en España, pero lamentablemente cuando el PSOE no quiere gobernar ni pactar nada con el PP, la gran coalición está muerta", ha denunciado.

"UNIR EL VOTO DEL CENTRO DERECHA"

Feijóo ha vuelto a descartar que haya discrepancias con la dirección nacional de su partido, encabezada por Pablo Casado, quien finalmente sí asistió este sábado a la apertura de curso político que organizó el PP gallego en Cercedo-Cotobade (Pontevedra) pese a que inicialmente no tenía previsto acudir. "Simplemente había un problema de agenda", ha justificado.

En cualquier caso, sobre la hipótesis de exportar la coalición de Navarra Suma a España o, incluso, a Galicia, el líder gallego considera que a nivel estatal sería "loable intentar volver a unir el voto del centro derecha" para "desbloquear" el país y "para que la izquierda y los independentistas no gobiernen".

Sin embargo, y en la línea en la que ya se pronunció esta semana en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno autonómico, Feijóo ha puesto el foco en que en Galicia "ese punto de encuentro" del centro derecha "ya existe" y es el propio PP. "No es necesario unir lo que ya está unido. (...) El modelo del PP de España debería ser conseguir mantener la vigencia del modelo del PP de Galicia", ha subrayado.

DEUDA DE 700 MILLONES

Durante la entrevista, Feijóo también ha vuelto a asegurar que la deuda de más de 700 millones que se reclama desde la Xunta al Gobierno central por diferentes conceptos --entregas a cuenta, recaudación de IVA e incentivos por cumplir la regla de gasto-- ya "no es un tema jurídico", sino "político", porque "los letrados de la Comunidad demostraron que el Gobierno en funciones no solo puede, sino que debe cumplir el sistema de financiación en España".

Según lo ha expresado el también presidente del PPdeG, se trata de un "bloqueo interesado" por parte del Ejecutivo central "para disminuir su responsabilidad" ante el "bloqueo de la investidura". Así, lamenta que, si en septiembre se vuelven a disolver las Cortes, el año finalizaría "sin ninguna posibilidad" de que Galicia tenga "el dinero que le corresponde".

"No hay razones jurídicas. El Gobierno puede reunirse en cualquier momento, aprobar un real decreto-ley, ese decreto-ley entra en las Cortes" y "contaría probablemente con el apoyo unánime de la Cámara", ha declarado, para luego denunciar que si este "colapso" afectase a comunidades como Navarra o Euskadi "estaría solucionado desde hace muchos meses" por intereses de cara a la investidura.

PRESUPUESTOS DEL 2020

Preguntado sobre si esta situación dificultará la financiación de la Xunta, ha alertado de que recurrir a créditos podría suponer "incumplir" las reglas de déficit público y de gasto, algo que Europa "no puede admitir". "No queremos disminuir gastos de servicios públicos, no queremos poner en cuestión las nóminas de los empleados públicos", ha enumerado.

Además, si bien ha garantizado que la "centralidad" de su política les "obliga" a trabajar en una previsión de gasto y en los presupuestos autonómicos para 2020, ha vuelto ha lamentar "no poder asegurar al 100 por 100" que vaya a presentar en la Cámara gallega las cuentas para el próximo ejercicio. Este mismo jueves, el presidente explicó que esperaría al 23 de septiembre para adoptar una decisión que comunicaría a finales de este mismo mes o a principios de octubre.

En el ámbito industrial, Feijóo ha alertado de que el estatuto de las industrias electrointensivas "no va a llegar a tiempo" y ha lamentado que "ya" haya "problemas" en la planta de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo). "En el mes de mayo, el señor Sánhcez vino a dar un mitin a A Coruña y dijo que iba a estar después de las elecciones municipales. Estamos en septiembre y no tenemos ni el borrador", ha apuntado.