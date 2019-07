18 de julio de 2019

Feijóo reivindica la "estabilidad política" de Galicia "haga lo que haga el señor Sánchez"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves que en Galicia la "estabilidad política estará garantizada, haga lo que haga el señor (Pedro) Sánchez y hagan lo que hagan otros políticos".

Así ha respondido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha sido preguntado sobre si una repetición de los comicios generales podría alterar el calendario electoral gallego, con la próxima cita con las urnas prevista para el otoño del 2020.

"Si a algo me comprometí durante el tiempo que llevo de presidente es dar estabilidad a mi tierra, y esa estabilidad estará garantizada, haga lo que haga el señor Sánchez y hagan lo que hagan otros políticos. En Galicia hay un gobierno que gobierna", ha sentenciado.

Además, ha aprovechado la ocasión para criticar que el objetivo "existencial" y "fundamental" del presidente del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, es "estar en el Gobierno, pero no gobernar". Y es que para Feijóo "varios meses" que lleva en funciones el Gobierno "empieza a ser un problema que sorprende a cualquier dirigente político".

"LAS CORTES NO FUNCIONAN"

Debido a esta situación, apunta el mandatario autonómico, "en España hay ministros que están en el Gobierno pero no gobiernan" y "las Cortes no funcionan". "No se admiten iniciativas, no se responde a ninguna sesión de control... Lo cual significa que es muy difícil de justificar el sueldo de diputados y senadores", ha explicado.

"No trabajan porque el Gobierno no les deje trabajar", ha esgrimido, al tiempo que ha apostado por "explicar" a los ciudadanos por qué tienen "un Gobierno que no gobierna, un presidente que quiere estar y no gobernar, y unas Cortes que están y no actúan".

En este contexto, Feijóo ha dicho "no poder estar más de acuerdo" con lo expresado este miércoles por los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Felipe González: "Una situación esperpéntica la que estamos viviendo en este momento. Además, los ciudadanos no la merecemos".