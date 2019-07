12 de julio de 2019

Leiceaga (PSdeG) destaca el "trabajo sensato" del PSdeG en la Cámara, en la que ve al PP en "desorientación estratégica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha contrapuesto el "trabajo sensato" realizado por el Partido Socialista en la Cámara gallega con la actitud mostrada por el Partido Popular, al que ve en "desorientación estratégica".

En un desayuno informativo celebrado este viernes en el Pazo do Hórreo, Leiceaga ha asegurado que esta "desorientación" se ve "con claridad" en los debates en los que el Grupo Parlamentario Popular "pasa de la defensa" de ciertos temas "a la abstención", un hecho que ha atribuido a que el PP "no sabe" si en la situación política actual "eso les beneficia o no".

El portavoz parlamentario de los socialistas gallegos ha atribuido este posicionamiento del PP en asuntos como el traspaso de competencias a Galicia al "viraje a la derecha" de la dirección del PP en España que, en su opinión, "somete a presión a territorios como Galicia, en los que el PP se dirige a un público más amplio".

"Estas posiciones borrosas", para Leiceaga indican que Vox acaba siendo una "especie de supercicuta de la derecha" a la que todos los dirigentes del PP "miran de reojo" para ver "si se enfada o no".

"INSTURMENTALIZAR" EL PARLAMENTO

Además, ha acusado a los populares gallegos de "instrumentalizar" el Parlamento de Galicia al recordar que tanto la comisión de investigación del accidente de O Marisquiño como la de Sanidad acabaron sus trabajos sin que se conozcan sus resultados.

"Da la impresión de que, una vez procesados los resultados del PP en Vigo, ya no tiene sentido para el PP", ha manifestado en referencia al órgano parlamentario sobre el accidente que tuvo lugar en el puerto de Vigo y antes de considerar que el Parlamento "está funcionando por debajo de lo normal" debido a los impedimentos del grupo mayoritario.

"ALTERNATIVA AL PP"

Enfrente a este Partido Popular en "desorientación estratégica", Xoaquín Fernández Leiceaga ha dibujado a un Partido Socialista al que los resultados de las elecciones generales, europeas y municipales sitúan como "alternativa al PP".

"Tenemos que ser capaces de concentrar las demandas de cambio", ha asegurado el socialista, que ha puesto en valor el "trabajo sensato" del PSdeG durante el periodo de sesiones que finaliza en la Cámara gallega en materias como la sanidad, la vivienda o las dificultades de emancipación de los jóvenes.

POSICIÓN SOBRE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Además, en su comparecencia ante los medios, Leiceaga ha dejado claro que el Grupo Parlamentario Socialista "defenderá" en la Cámara gallega aquellos asuntos que considere que van en beneficio de Galicia.

Precisamente, sobre la acción del Ejecutivo estatal con Galicia ha puesto en valor las soluciones aportadas para las plantas de Alcoa, así como su postura a favor de la recuperación del Pazo de Meirás con la presentación de una demanda judicial. "En temas importantes está cumpliendo", ha manifestado.

LOS 700 MILLONES QUE EL ESTADO ADEUDA A GALICIA

En este punto, ha considerado que los 700 millones en los que la Xunta cifra el impago del Estado con Galicia tienen que ver "con un problema de procedimiento" derivado de "toda la arquitectura de austeridad puesta en marcha por el Gobierno del PP".

"A partir de ahí se está alimentando una campaña con un punto y medio de demagogia", ha censurado Leiceaga, que ha destacado que tiene constancia de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere resolver este asunto pero no "puede" al estar el gobierno en funciones.

Por todo ello, ha señalado que la regulación de las entregas a cuenta vinculadas a las previsiones presupuestarias debería ser un asunto que se discutirse "a fondo" en la reforma del sistema de financiación autonómica.

RECOMPOSICIÓN DE LA IZQUIERDA

Por otra parte, preguntado por la ruptura de En Marea y si ello puede beneficiar al PSdeG, ha mostrado su deseo de que el Partido Socialista se configure "como el punto de encuentro de muchas esperanzas dentro de la izquierda". "Ya ocurrió en las últimas elecciones y creo que eso va a aumentar", ha indicado.

"Nosotros tenemos que estar a la altura, tener una oferta política consistente y que tenga capacidad de atracción", ha señalado para asegurar que la entrada del secretario general del PSdeG a la Cámara gallega también "va a contribuir a que la oferta política sea más sólida y consistente".

Con todo, ha mostrado su temor a que "aquellos que legítimamente quieren votar a otras opciones, cuando vean que hay demasiadas opciones, acaben primero desorientados y, en segundo lugar, apoyando a fuerzas que no tienen posibilidades de obtener representación parlamentaria". "Esto significaría beneficiar a la derecha", ha advertido.

Por ello, ha mostrado su deseo de que "haya recomposición suficiente" para que "ahí haya una alternativa consistente". "Yo no le tengo temor a la competencia, sino temor a la pérdida de escaños", ha apuntado.