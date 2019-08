María Xosé Porteiro, nueva adjunta del Valedor do Pobo con los votos a favor del PP y del PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticións del Parlamento de Galicia ha nombrado este lunes a la exdiputada del PSdeG María Xosé Porteiro como nueva adjunta del Valedor do Pobo con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista (55), mientras que el Grupo Mixto se ha abstenido en la votación (4) y tanto En Marea como el BNG han votado en contra de dicha candidata (16).

La también escritora y periodista partía como propuesta de los socialistas para ser la número dos de la magistrada María Dolores Fernández Galiño, quien precisamente el pasado miércoles fue designada de manera oficial como valedora do Pobo.

En la votación, realizada en un pleno extraordinario de la Cámara, Fernández Galiño (propuesta por el PP) también contó con los apoyos del PPdeG y PSdeG, mientras que el resto de fuerzas --En Marea, BNG y Grupo Mixto-- optaron por la abstención criticando la falta de "consenso" y de "diálogo".

Este lunes, el Grupo Mixto se mantuvo en la misma postura. Así, Paula Vázquez Verao ha lamentado este "pacto del bipartidismo" y el "reparto de sillas" entre el PP y el PSOE, que a su juicio se ha llevado a cabo en la elección de la valedora do Pobo y de su adjunta.

También desde el BNG Montse Prado ha señalado que su partido "no está de acuerdo" con este "reparto de sillas" ya que, según ella, también se produjo hace cuatro años y tuvo unos resultados "nefastos" (en relación a la condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la anterior valedora do Pobo por la designación de María Puy en un puesto del Valedor do Pobo).

"Se reparten los puestos y lejos de rectificar perseveran en el mismo error. Es una oportunidad perdida", ha criticado Prado, quien ha añadido que "no se trata de una estrategia para mejorar el servicio público, sino para servirse de las instituciones".

Carmen Santos ha destacado que el grupo de En Marea considera un "error estrepitoso" que estas candidatas "den la sensación de ser personas designadas por el PP y el por el PSOE".

NUEVA ETAPA

Sin embargo, la diputada socialista Patricia Vilán ha defendido a la candidata por su currículum "brillante" y por su trayectoria profesional, lo que permitirá abrir una "nueva etapa". "Yo diría que Porteiro es más brillante que muchos hombres que han pasado por la institución", ha subrayado, tras mostrar su satisfacción con que "sea la primera vez en la historia que hay dos mujeres al frente del Valedor do Pobo".

Además, ha destacado que María Xosé Porteiro es la única candidata al puesto y que eran necesarios hasta 45 diputados, por lo que ha indicado que "sin el PP sería imposible". En este sentido, ha señalado que "se necesitan votos" porque este cargo se escoge a través de una votación y no "de un pacto" entre partidos (tras las palabras de otros partidos de la oposición).

Estas consideraciones fueron criticadas por la parlamentaria popular Paula Prado, quien ha reprochado que el PSOE "tome el pelo" a los ciudadanos ya que "sí ha habido un pacto entre el PP y el PSOE" para los cargos.

"¿Crees que el PP va a proponer una persona ante un procedimiento que requiere 3/5 de la cámara sin tener garantizados esos votos?", ha ironizado, por lo que ha destacado que "hay un pacto, como todo el mundo sabe, por mucho que el PSdeG ahora pretenda decir que el PP hizo una propuesta y cada uno votó" (en relación a que el PP propuso a la valedora do Pobo y el PSOE a la adjunta).

En este sentido, ha destacado que el PP "cumple lo pactado" ya que "son gente seria", aunque ha destacado que Porteiro es un "perfil adecuado", tras lo que ha vuelto a criticar las palabras de Vilán.