5 de julio de 2019

Los sindicatos alcanzan un acuerdo con Alcoa para la venta a Parter de las plantas de Avilés y A Coruña

MADRID/SANTIAGO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han alcanzado un acuerdo con Alcoa para la venta de las plantas de Avilés y A Coruña al fondo suizo Parter, según ha asegurado este viernes el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco.

Blanco, en declaraciones a la cadena SER y a RNE recogidas por Europa Press, ha explicado que no se cerrará ninguna de las dos plantas ni se perderá ningún empleo.

"El inversor garantiza el 100% del empleo y la apertura de las dos plantas. Habrá un futuro industrial para las 600 familias pendientes", ha asegurado Blanco, que ha expresado su satisfacción por la consecución esta madrugada de un acuerdo tras 12 horas de reunión y meses de negociaciones y movilizaciones sindicales.

Blanco ha afirmado además que la voluntad de Parter es ir más allá de los 24 meses acordados hasta ahora para la apertura de las dos plantas.

No obstante, ha precisado que si Parter no consigue presentar las garantías que le pide Alcoa antes del 31 de julio, "se ejecutaría el expediente de regulación de empleo (ERE), una opción que, según ha dicho, ahora mismo "no se contempla".