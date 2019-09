La terminal de Reganosa recibe la visita de expertos que participan en un congreso sobre el biogás para el transporte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La terminal de GNL del puerto de Ferrol recibe en la tarde de este jueves la visita de un grupo de expertos europeos, procedentes de nueve países, que están participando en Galicia en un congreso para avanzar en el uso a gran escala del gras natural y el biogás como combustible para un transporte sostenible.

Estos expertos están reunidos en el Instituto Universitario de Medio Ambiente de la Universidade de A Coruña, poniendo en común y debatiendo los avances de varios grupos de trabajo conformados bajo el paraguas del proyecto 'EMPIR LBG III Metrological Support for LNG and LBG as transport fuel'.

Esta iniciativa, según informa la empresa, combina la experiencia de la industria, fabricantes de instrumentos e institutos de investigación, al objeto de llevar a cabo al validación de los métodos y la realización de los ensayos necesarios.

Al respecto, Reganosa aporta su experiencia en el sector y ha prestado sus instalaciones para diferentes pruebas, y ha prestado el servicio del laboratorio para el análisis de composición de gas natural, entre otras.