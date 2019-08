19 de agosto de 2019

La Xunta abre la puerta a proponer a la Unesco una nueva reserva de la biosfera en Ourense

OURENSE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente analizará la posibilidad de impulsar una nueva candidatura a reserva de la biosfera ante la Unesco para el territorio que discurre entre los ayuntamientos ourensanos de A Gudiña, Riós, Vilariño de Conso y A Mezquita.

Este ha sido el compromiso que ha asumido la conselleira, Ángeles Vázquez, durante una reunión con el alcalde de A Gudiña, José María Lago, uno de los promotores del proyecto con el que aspira a poner en valor y preservar la riqueza que atesora una parte importante de su municipio, reconocida ya como zona Red Natura.

Para analizar en detalle la propuesta, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, recibirá en septiembre a los cuatro alcaldes, que desean iniciar lo antes posible la tramitación administrativa necesaria para optar a la declaración como reserva de la biosfera.

Galicia cuenta ya con seis reservas de la biosfera que ocupan alrededor del 25% de todo el territorio de la comunidad. Son, concretamente, las reservas de Tierras do Miño; Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá; río Eo, Oscos e Terras do Burón; Área de Allariz; las Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo; y Xurés-Gerês (la única reserva de la biosfera transfronteriza entre Galicia y Portugal).

Además, a inicios de este mes se presentó oficialmente la candidatura con la que Ribeira Sacra y las Serras do Oribio y Courel aspiran a convertirse en la séptima reserva de la biosfera de Galicia en el año 2021.