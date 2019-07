6 de julio de 2019

Varias cofradías presentan recurso contencioso contra la negativa de Mar a conceder ayudas para vigilantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de pescadores de Rianxo, Aldán, Ferrol y Barallobre han presentado recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de la Consellería do Mar en las que les deniega ayudas europeas destinadas al pago de vigilantes y biólogos.

La Consellería do Mar considera que estos cuatro pósitos no pueden recibir ayudas en virtud de una interpretación de un reglamento comunitario al haber sido sancionadas por comercializar "pequeñas cantidades de almeja que no tenían la talla milimétrica reglamentaria", explican las cofradías.

En un comunicado, lamentan que dos de las cofradías ya han tenido que despedir al personal de guardapesca por no poder asumir el coste de sus salarios, "quedando los bancos a merced de los furtivos".

Denuncian que este reglamento no se intrerpreta del mismo modo en las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, País Vasco, Valencia y Cataluña.

De tal forma, alertan de que el sector considera esta medida de la Consellería "como el preludio de un proceso financiero de deterioro del actual sistema de explotación de los recursos de las costas" en manos de las cofradías, con el fin de ir "hacia otra modelo de gestión empresarial", dado que los pósitos "no podrían continuar con su actividad social y económica".