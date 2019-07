8 de juliol de 2019

Accepta dos anys de presó per intentar violar una dona de 79 anys

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a dos anys de presó a un home per intentar violar una dona de 79 anys en el nord de Mallorca. Tal com ha reconegut, es va ficar a casa de la víctima mentre no hi havia ningú, es va quedar a dormir i quan la víctima va arribar, l'endemà, va intentar forçar-la.

Després d'acceptar els fets, l'home, al que inicialment la Fiscalia li demanava quatre anys de presó, ha estat condemnat a dos anys de presó per l'intent d'agressió sexual, a pagar 900 euros per un delicte d'usurpació d'immoble i altres 900 euros més per un delicte de lesions lleus. A més, ha d'abonar 2.000 euros en concepte d'indemnització a la víctima.

Els fets van tenir lloc el juliol de 2017 quan el ja condemnat, va accedir sense comptar amb l'autorització de la dona al seu domicili mentre no hi havia ningú en ell. Va forçar una persiana de la finestra d'una de les habitacions, va accedir a l'interior i es va quedar a dormir.

Damunt les 08.00 hores del matí de l'endemà, l'home va ser sorprès per la víctima, que va acudir a revisar la seva propietat. El sospitós es va aixecar del llit i, aprofitant-se de la diferència d'edat, la va empènyer sobre aquesta, dient-li que estigués tranquil·la i que anaven a "pegar un clau".

Mentrestant, li va col·locar un coixí sobre la cara per impedir que cridés. No obstant això, la víctima va forcejar i va començar a cridar i va poder llevars-se l'agressor, donant-li puntades i sortint a l'exterior per demanar ajuda.

A més de la pena de presó i les pecuniàries, també se li han imposat cinc anys de llibertat vigilada i la prohibició d'acostament a la víctima a menys de 500 metres durant cinc anys.