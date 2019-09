10 de setembre de 2019

AMP.- Pons afirma que les negociacions amb el Govern per a l'adquisició de Son Busquets continuen "obertes"

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha afirmat aquest dimarts, al primer ple del Parlament de la legislatura, que les negociacions amb el Govern central per adquirir els terrenys de Son Busquets continuen "obertes".

Així s'ha expressat Pons davant la pregunta de la diputada del Grup Parlamentari Popular, Marga Durán, en referència a quines actuacions concretes s'estan portant a terme des de l'Executiu balear per a la construcció de prop de 800 habitatges protegits als terrenys de Son Busquets.

"Es continua negociant, amb una diferència de preu important, però les negociacions continuen", ha explicat Pons, que ha afegit que la seva formació ha fet "els passos correctes" i ha dut a terme "reunions amb ministres i secretaris d'estat", l'última, ha dit, "dijous passat".

Per la seva banda, Duran ha atacat la gestió de Cort en aquest aspecte. "Hi ha un conveni entre el Ministeri de Defensa i Cort però és necessari un PERI i ara la regidora Neus Truyol no sap quins tècnics ho portaran a terme". "El pes d'Armengol és nul a Madrid", ha manifestat la 'popular'.

Finalment, Pons ha criticat la gestió de l'anterior conseller 'popular' d'Habitatge, Biel Company, ara líder del partit, respecte a uns terrenys de la carretera de Valldemossa "que han servit per construir 216 habitatges privats" o la venda "a hotelers" de terrenys "previstos" per a la construcció d'habitatges protegits.

"Vostè torna a enviar missatges erronis", ha puntualitzat el conseller Pons.