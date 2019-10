5 de octubre de 2019

Armengol celebra la coordinació entre institucions per pal·liar la caiguda de Thomas Cook a Balears

PALMA DE MALLORCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general dels socialistes de Balears i presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrat la coordinació entre institucions per pal·liar la caiguda de Thomas Cook a Balears i ha explicat que malgrat que la societat de les Illes estigui subjecta a "situacions d'incerteses" com un "Brexit dur" o "una situació delicada en el mercat alemany" la formació sempre lluitarà per "mitigar els possibles impactes" a favor de les persones.

Armengol ha ressaltat a més la visió "pionera" del seu partit a Balears i ha demanat "suport actiu" davant la nova convocatòria d'eleccions en un Consell Polític extraordinari del PSIB-PSOE celebrat aquest dissabte a la seu de la formació a Palma i en el qual han assistit prop de 90 persones.

"Cada treballador afectat per la caiguda de Thomas Cook cobrarà 500 euros", ha recordat Armengol, un fet que ha provocat aplaudiments entre els assistents. "Com creieu que ho hem fet? Entre altres coses, perquè Bel Oliver és la secretària d'Estat de Turisme. És molt important que a l'altra línia del telèfon hi hagi companys que entenguin i comprenguin la situació i vulguin millorar la vida de les persones", ha explicat la líder dels socialistes de Balears.

"Les regles del mercat són molt injustes. Sempre afavoreixen als mateixos. Si no hi ha una institució realment compromesa amb la ciutadania i no hi ha qui prioritzi els recursos públics sabem que hi ha molta gent que es queda fora", ha argumentat la presidenta.

En aquest sentit, ha recalcat la "importància de tenir el mateix color polític" a Madrid per dur a terme polítiques socials. "Som un partit rigorós, que sap prendre decisions". "Espanya porta cinc anys paralitzada. Necessitem un govern fort i estable dirigit per una persona progressista", ha dit la presidenta.

ARMENGOL DESTACA "L'AVANTGUARDA" DELS SOCIALISTES DE BALEARS I ALERTA DEL "'FANTASMA' DE L'EXTREMA DRETA"

Armengol, que ha començat el seu discurs esmentant la campanya "breu i intensa" que hauran de fer els partits polítics, ha recalcat que els socialistes de Balears són "l'avantguarda" del socialisme espanyol al·ludint a polítiques "pioneres" com les ajudes públiques als sectors de la societat amb més dificultats econòmiques, la llei de Memòria Democràtica o el copagament farmacèutic.

"Quan Pedro Sánchez ha engegat certes polítiques pioneres nosaltres ja ho havíem fet abans. Això prové d'un debat profund d'idees dins del nostre partit obert a la gent. Hem plantejat idees noves. Tal vegada perquè som un territori fràgil i limitat", ha expressat Armengol.

La líder socialista ha demanat "mobilització" per a la propera cita electoral posat que "el fantasma de la dreta i l'extrema dreta ja no és tal, sinó que és real. Estan governant i les polítiques que apliquen són molt reals". Segons ella, aquestes polítiques afecten "al cor i la butxaca dels més febles, de la classe mitjana, dels joves i dels pensionistes, tal com ja està passant", ha dit, "a Andalusia o a Madrid".

En contraposició, ha exposat Armengol, els socialistes són "un partit d'esquerra, progressista i que sap defensar els drets dels més vulnerables" des de "l'ecologisme i el feminisme".