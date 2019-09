23 de setembre de 2019

Armengol creu que les paraules de Sánchez no desautoritzen al pacte de Balears

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de l'Executiu balear, Francina Armengol, ha considerat aquest dilluns que les paraules del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en relació al fet que no dormiria tranquil amb Podem a l'Executiu, no "desautoritzen" el Pacte que existeix en la comunitat, i ha remarcat que la "cultura de pacte" de Balears i la resta d'Espanya "és diferent".

En una entrevista al programa 'Els Dematins' d'IB3 Televisió, recollida per Europa Press, Armengol ha incidit que "les situacions són diferents i la cultura de pacte també és diferent" a Balears i Espanya.

"A Espanya aquesta cultura de pacte no està tan desenvolupada", ha declarat abans d'afegir que en la comunitat balear es porta "més anys treballant des de l'acord i el diàleg", ha explicat la socialista.

Armengol, qui ha admès que dorm bé amb l'excepció de "quan hi ha problemes greus", ha considerat que les paraules de Sánchez no desautoritzen al Govern balear, ja que "el Pacte que tenim ho vam fer sobre la base del que van votar els ciutadans i el seu full de ruta és públic".

La presidenta ha insistit que no té "cap problema" per tenir en el seu Govern a persones d'altres partits polítics. A més, ha dit que el president del Govern en funcions "coneix perfectament la realitat de pacte" que hi ha a Balears.