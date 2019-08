1 de agost de 2019

Armengol remarca que no abandonarà la "lluita" per defensar els drets del poble sahrauí

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat aquest dijous que el Govern no abandonarà la "lluita" i "la reivindicació" per defensar els drets del poble sahrauí i perquè aquest aconsegueixi la seva "independència".

Així ho ha assegurat la líder de l'Executiu balear en un acte celebrat en el Consolat de Mar, on ha rebut als nens sahrauís que participen al programa 'Vacances en Pau'.

En la seva intervenció, ha indicat que Espanya té una responsabilitat "molt important i primordial" per trobar una sortida i que els sahrauís puguin "tornar a casa seva".

Armengol ha agraït el treball que fan les famílies i l'associació d''Amics del Poble Saharauí'. "Solament puc donar gràcies a l'associació que a mi m'ha omplert de vida" ha declarat per després recordar que fa deu anys va acollir dos nens sahrauís que li van fer entendre que al món "hi ha moltes injustícies".

La líder de l'Executiu autonòmic ha reivindicat que Balears és "un poble solidari" i que seguirà treballant pensant també en el que "succeeix fora de les nostres fronteres".

ESPANYA I EL SÀHARA

Per la seva banda, la presidenta de l'associació 'Amics del Poble Sahrauí', Catalina Rosselló, ha indicat que Espanya, com a antiga potència administradora del territori, ha d'adoptar un "canvi de postura" i "contribuir a una solució pacífica del conflicte".

L'associació té la convicció que el nou Executiu balear continuarà donant "suport per impulsar el dret d'autodeterminació" perquè aquest poble "digne i pacífic pugui tornar a la seva terra i viure en llibertat".

A més, en la trobada d'aquest dijous, dues nenes sahrauís han dit, en nom de la resta de menors, que gràcies al programa que organitza l'associació 'Amics del Poble Sahrauí', poden "gaudir de l'illa" amb les seves famílies d'acolliment.

En les seves paraules, no han pogut oblidar-se dels nens que no han pogut sortir del territori ocupat. "No és just, tenim una terra que ens l'han robat", han lamentat.

A l'acte, han assistit també la consellera d'Assumptes Socials i Esports, Fina Santiago, i la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez.