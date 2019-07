30 de juny de 2019

Baleària i Armón avancen en la construcció d'un 'fast ferri' propulsat per gas natural

PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La naviliera Baleària i les drassanes Armón han informat aquest dissabte de l'avanç en la construcció del 'fast ferri' Eleanor Roosevelt, un buc catamarà d'alta velocitat de passatge que navegarà propulsat a gas natural liquat, segons ha informat Baleària.

Així, la drassana ha realitzat la posada de quilla en el catamarà i ja es pot observar la primera secció del casc del buc, la finalització del qual està prevista per a la primavera del proper any 2020.

Segons ha avançat Baleària, l'Eleanor Roosvelt tindrà eslora de 123 metres per 28 de màniga i capacitat per 1.200 passatgers, així com una bodega que podrà albergar fins 500 metres lineals de càrrega i 250 turismes, o alternativament 450 cotxes.

Quant als motors, el nou buc incorporarà quatre duals GN/GO de Wärtsilä, amb una potència de 8.800 kW cadascun, a més de quatre waterjet per a la propulsió, així com dos generadors a gas i altres dos a dièsel per a la generació elèctrica, que en el seu conjunt li permetran arribar a una velocitat de servei de 35 nusos, amb una velocitat màxima superior als 40 nusos.

GAS NATURAL LIQUAT

Finalment, Baleària ha recordat que la naviliera treballa des de 2012 en l'ús del gas natural liquat i, de fet, ja compta amb dos ferries navegant amb motors duals propulsats a gas natural liquat, un d'ells de nova construcció (l'Hypatia d'Alexandria) i un altre remotoritzat (el Nàpols).

En les properes setmanes s'incorporaran altres dues, el Marie Curie i el remotoritzat Abel Matutes. A més, després d'estiu s'iniciarà el canvi de motors del buc Bahama Mama, i també està previst que, fins el 2021, es remotoritzin el Sicília, el Martín i Soler i el Hedy Lamarr.

Segons ha assenyalat la naviliera, l'ús d'aquest combustible és més sostenible ja que redueix les emissions d'òxids de sofre (SOx) i partícules i un 85 per cent de l'òxid nitrós (NOx) i emet un 30 per cent menys de CO2, un dels principals gasos d'efecte hivernacle.