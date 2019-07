25 de juliol de 2019

Balears registra 79.900 aturats en el segon trimestre, un 10,1% més que fa un any

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears tenia 79.900 aturats en el segon trimestre de 2019, la qual cosa representa una pujada del 10,1 per cent respecte al mateix període de l'any anterior, amb 7.300 aturats més, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Respecte al trimestre anterior, l'atur va baixar en Balears en 26.300 persones, la segona major baixada trimestral del país per darrere de Madrid (-37.300) i per davant de Catalunya (-15.300). Representa un descens trimestral del 24,7 per cent. Així, la taxa d'atur a la Comunitat se situa en el 12,13 per cent. A més, Balears lidera la taxa d'activitat (65,83 per cent).

((Hi haurà ampliació))