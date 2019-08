6 de agost de 2019

Campos assegura que "no hi ha res de tot això" sobre les informacions publicades sobre les factures de la cúpula de Vox

El president de Vox a Balears, Jorge Campos, ha dit aquest dimarts que "no hi ha res de tot això", referent a les informacions publicades per Ok diari que afirmen que cinc càrrecs de Vox Balears haurien cobrat factures en concepte d'assessoria jurídica durant la campanya del partit.

Així s'ha expressat el diputat balear en ser preguntat per la informació publicada pel periòdic nacional en una roda de premsa al Parlament balear. Campos ha afegit a més, que "no li donarà més credibilitat" al tema, ja que la informació procedeix de "una rabieta d'algú que no ha sortit triat".

