8 de agost de 2019

Campos: "Demostrarem una vegada més que els taurins som gent de bé"

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha anunciat que assistirà a la correguda de toros d'aquest divendres a Palma i a la manifestació protaurina a les portes del Coliseu Balear, després de conèixer-se que la inspecció tècnica de l'espai és favorable.

Campos ha cridat a la participació a la concentració protaurina sense "cedir als insults i provocacions", ja que "no s'ha de caure a les trampes de radicals". "Demostrarem una vegada més que els taurins som gent de bé", ha afegit.

Segons ha explicat el partit en una nota de premsa, l'objectiu de la manifestació és sol·licitar la derogació completa de la llei de toros 'a la balear' perquè, entre altres coses, impedeix l'entrada a menors i, segons Campos, és "l'estratègia per acabar amb l'afició del futur i una intromissió a l'esfera privada de les famílies".

"La paraula Espanya és la kryptonita d'Armengol, estarem la correguda de toros i a la manifestació, i ho fem per la defensa de la llibertat", ha sostingut Campos, i ha justificat que la tauromàquia és "la Festa Nacional per molt que els pesi als qui governen".

La correguda commemora el 90 aniversari de la Plaça de Toros de Palma, una ocasió, segons Campos, per "recordar que les lleis que juguen a construir una societat al seu gust han fracassat".

"La tauromàquia torna a les nostres illes i així serà per anys, perquè hi ha afició i respecte. Queda molt per fer, com que els menors puguin tornar a les places.