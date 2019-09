23 de setembre de 2019

Cancel·lats 24 vols aquest dilluns a Balears per la fallida de Thomas Cook

PALMA DE MALLORCA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha informat de la cancel·lació de 24 vols a Balears aquest dilluns, després de la fallida de Thomas Cook. En concret, 14 dels vols cancel·lats són amb origen i destinació a Menorca (set de sortida i set d'arribada) i 10 a Palma (cinc de sortida i cinc d'arribada).

Tal com han explicat, dels vols que tenien com destinacions els aeroports de Balears no ha arribat cap i en el cas dels vols de sortida s'està reubicant als passatgers en altres vols.

Aquesta acció s'està realitzant mitjançant la Civil Aviation Authority (CAA) a Mallorca i a través del Consolat Britànic a Menorca.

La fallida de Thomas Cook, declarada aquest dilluns, marca el final d'una de les empreses més antigues del Regne Unit que va començar en 1841 portant a terme excursions amb tren locals abans de sobreviure dues guerres mundials per ser pionera del turisme.

L'empresa ara administra hotels, resorts i aerolínies per 19 milions de persones a l'any en 16 països. Actualment compta amb 600.000 persones a l'estranger. Paralitzat pels seus 1.700 milions de lliures de deute, Thomas Cook s'ha vist afectat per la competència en Internet.