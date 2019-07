4 de juliol de 2019

Cladera traspassa la seva cartera d'Hisenda a Rosario Sánchez i d'Administracions Públiques a Isabel Castro

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'ex consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha traspassat aquest dijous la seva cartera tant a la nova responsable autonòmica d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, com a la d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro en un acte portat a la seu de l'antiga Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.

Després de l'acte, Sánchez ha declarat als mitjans que el seu objectiu principal és millorar el finançament de Balears, a través del Règim Especial de Balears (REB), mentre que Castro ha mostrat el seu desig de modernitzar l'administració pública.

A més, la nova consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, qui ha considerat la seva nova cartera com "el motor de l'administració", ha declarat també que espera que els fons europeus, que ara s'integren també en aquesta Conselleria, serveixin per a aquesta millora del finançament.

En ser preguntada pel dèficit de la comunitat, Sánchez ha declarat que l'actual situació de pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat, (PGE), "desvia" de la situació prevista.

No obstant això, ha considerat que hi ha marge per reconduir-la i ha titllat de "fonamental" que es formi Govern. També ha manifestat que durà a terme un diagnòstic a la Conselleria per "analitzar bé la situació" de la manera més rigorosa possible i dur a terme les mesures que siguin necessàries.