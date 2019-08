16 de agost de 2019

El Consell d'Eivissa aprova una convocatòria d'ajudes per al desenvolupament en l'àmbit rural i ramader

EIVISSA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha aprovat la convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament en l'àmbit rural i ramader amb un import de 421.000 euros per enguany.

Segons ha informat la institució, l'objectiu és garantir la pervivència del teixit social, agrari i ramader, amb línies específiques per a l'agricultura ecològica, cooperatives o entitats agràries amb programes fitosanitaris.

Entre altres ajudes, se subvencionarà el foment de l'ús de materials biodegradables amb una partida de 12.000 euros en total o ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i fruiteres amb 18.000 euros.

També hi haurà ajudes per pal·liar els efectes de la sequera per a la ramaderia de determinades espècies amb una partida de 50.000 euros.

El Consell ha aprovat a més el conveni amb la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular per celebrar el 'XXIII Festival Folklòric Mare Nostrum', que tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre. L'aportació màxima serà de 25.000 euros.

AJUDES EN MATÈRIA DE JOVENTUT

En matèria de joventut, el Consell ha aprovat aquest divendres el pagament del 50 per cent restant de les ajudes als ajuntaments per a programes d'activitats juvenils, amb la qual cosa fa front al pagament complet d'aquestes subvencions per 2018 per valor de 124.165,69 euros.

Així, el Consistori d'Eivissa rebrà 40.000 euros; Sant Antoni, 24.165,69 euros; l'Ajuntament de Santa Eulària percebrà 30.000 euros i el de Sant Josep, 30.000 euros.

En la reunió d'aquest divendres s'ha aprovat també el pagament del segon termini de les ajudes en règim directe concedides a consistoris per celebrar concerts destinats als joves, el valor de les quals ascendeix als 68.168,84 euros.