24 de juliol de 2019

El Consell de Mallorca aprova dues subvencions perquè els municipis "avancin en la lluita contra el canvi climàtic"

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat dues noves convocatòries de subvencions en el marc del 'Pacte de Batles i Batlesses per al Clima i l'Energia' perquè els municipis "avancin en la lluita contra el canvi climàtic" i que, entre altres aspectes, contempla reduir les emissions contaminants, millorar la sostenibilitat i baixar el consum energètic i d'aigua.

En declaracions als mitjans, el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha especificat que la primera convocatòria de subvencions disposa d'un pressupost d'1,2 milions d'euros i permetrà als ajuntaments de la Illa dur a terme a les accions incloses en el seu Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (Paesc) o el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (Paes).

Segons ha explicat, poden optar a la línia d'ajudes els ajuntaments de Mallorca, excepte Palma, que s'hagin adherit formalment al 'Pacte de Batles i Batlesses' i que disposin d'un Paesc o Paes ja aprovat. Les despeses han d'haver-se dut a terme entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'agost de 2020 i la quantitat de la subvenció per a cada ajuntament s'estableix en funció de la població del municipi.

En termes més concrets, la convocatòria considera "prioritària" la implantació o renovació del servei de gestió i comptabilitat dels subministraments energètics, així com de l'aigua. Pel que fa a la millora del sistema de control, consisteix a implantar "un sistema de control integrat que permeti analitzar i reportar si hi ha un increment del consum innecessari".

D'altra banda, el Consell Executiu ha aprovat una altra convocatòria de subvencions per a altres actuacions relatives al 'Pacte de Batles i Batlesses' i, en aquest cas, consistirà a finançar el Paesc d'aquests municipis que encara no ho tenen. La població no pot ser de més de 35.000 habitants.

Així mateix, els 300.000 euros que es destinen a aquesta convocatòria també poden finançar la gestió i comptabilitat de subministraments energètics municipals per un període màxim d'un any.