16 de agost de 2019

Cort descarta problemes amb els intercomunicadors dels Bombers de Palma en l'incendi de la piscifactoria

PALMA DE MALLORCA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, Joana Maria Adrover, ha descartat l'existència de problemes amb els equips intercomunicadors dels Bombers de Palma durant l'extinció de l'incendi de la piscifactoria d'Es Carnatge, declarat en la matinada d'aquest dijous i que va afectar 2.400 metres quadrats de superfície.

En una nota, el Consistori afirma que Adrover va parlar amb els comandaments encarregats d'extingir les flames, els quals li van traslladar que "tot havia funcionat correctament" durant l'operatiu.

Es dóna la circumstància que aquest dijous el PP va sol·licitar a l'equip de govern de Cort la renovació dels equips de comunicacions dels Bombers de Palma. Des de les files 'populars' van assegurar tenir coneixement que alguns dels efectius que van actuar en l'extinció del foc d'Es Carnatge van experimentar "problemes amb els intercomunicadors" que, en alguns moments, van fer "impossible" el flux d'informació.

No obstant això, des de Seguretat Ciutadana han descartat l'existència d'aquests problemes de comunicació amb els intercomunicadors. En aquest sentit, han detallat que els Bombers de Palma disposen de 25 nous aparells hemicraneals adquirits fa pocs mesos, alguns d'ells encara sense estrenar.

Segons han explicat, els dispositius s'instal·len en els cascos dels bombers i possibiliten la comunicació entre ells quan es troben en tasques d'extinció.

FELICITACIÓ ALS BOMBERS

En un altre ordre de coses, Adrover ha felicitat aquest divendres al cos de Bombers de Palma pel "gran treball realitzat" per sufocar l'incendi de la piscifactoria d'Es Carnatge, molt prop de l'hospital Sant Joan de Déu.

La titular de Seguretat Ciutadana de Cort ha lloat la "rapidesa i efectivitat" dels Bombers que, amb dotacions dels parcs de Son Malferit, Sa Teulera i Platja de Palma, van extingir les flames després de més de cinc hores de treballs a la zona afectada pel foc.

Així mateix, Adrover ha lamentat els danys ocasionats per l'incendi en la piscifactoria i ha mostrat el seu desig que l'activitat de la companyia es pugui reestablir "el més aviat possible", a més de congratular-se que no s'hagin hagut de lamentar danys personals.