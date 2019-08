30 de juliol de 2019

Cort obre una convocatòria per a la incorporació de 120 places de policia local després de 10 anys sense oposicions

L'Ajuntament de Palma obrirà al setembre una convocatòria per a la incorporació de 120 noves places de policia local al llarg de 2020 després de deu anys sense convocar oposicions, de les quals 32 estan reservades a estabilitzar personal interí, mentre que la resta seran de nova incorporació.

Així ho ha anunciat la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, en roda de premsa, en la qual ha afegit que el 40 per cent de les noves places estan reservades a dones. En aquest sentit, Adrover ha subratllat el seu compromís per provocar que la plantilla sigui paritària i ha explicat la seva intenció de "fer campanya" per fomentar la incorporació de la dona en el cos policial.

Així mateix, ha anunciat la seva voluntat de millorar les eines amb les quals treballen i preveu la compra de nous vehicles, motocicletes i armilles.

El cos policial municipal està integrat en l'actualitat per 658 policies en plantilla sense comptar els comandaments. Ha patit 66 baixes per jubilació en els últims mesos i s'esperen prop de 30 més, segons l'explicat en roda de premsa pels gestors de Cort. A dia d'avui, només hi ha 50 dones policies a la ciutat de Palma, que representen un sis per cent del total de la plantilla.

COMPROMÍS CONTRA L'INCIVISME

Per la seva banda, l'alcalde de Palma, José Hila, ha explicat que després del pla de xoc contra les pintures vandàliques i la incorporació de vuit autobusos per a la ciutat, aquesta convocatòria és una de les "més importants" del seu mandat.

Hila ha apuntat que si la població de Palma ha augmentat en aquests deu anys no ho han fet els efectius policials, pel que espera que aquesta mesura contribueixi a tenir una ciutat "més cívica".

"Volem disminuir l'incivisme i, per això, necessitem policies que vigilin el compliment de les ordenances", ha explicat l'alcalde, que ha afegit que els nous efectius "es destinaran a unitats de proximitat".

"Vigilarem l'incompliment, serem constants. Com a Ajuntament farem la nostra part, demano a la ciutadania un comportament cívic i que entre tots cuidem la ciutat", ha resumit. Hila ha agraït als sindicats i als equips de les dues regidories la feina feta.

L'objectiu és convocar de forma periòdica processos selectius perquè s'aconsegueixi "la normalitat" després "de 10 anys sense cap convocatòria".

TRASPÀS DE COMPETÈNCIES

D'altra banda, la Junta de Govern d'aquesta setmana aprovarà el reintegrament del departament de recursos humans de Seguretat Ciutadana a l'Àrea de Funció Pública.

Així, Seguretat Ciutadana gestionarà el dia a dia (com a vacances o quadrants) mentre que Funció Pública s'encarregarà de la resta de situacions (jubilacions, ofertes de feina, excedència).