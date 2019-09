17 de setembre de 2019

El cost laboral de les empreses puja un 1% en el segon trimestre a Balears

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) ha ascendit en Balears a 2.518,70 euros en el segon trimestre, la qual cosa suposa un repunt de l'1% respecte al mateix període de 2018, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

D'aquesta manera, les Illes registren el menor increment en el cost laboral del país entre abril i juny, període en el qual va pujar un 2,4% en el conjunt del país.

Amb tot, el cost laboral de Balears es va situar 145,85 euros per sota de la mitjana nacional (2.664,5 euros). Del total del cost laboral, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) va aconseguir els 1.855,4 euros de mitjana en Balears entre abril i juny, un 0,1% menys que en idèntic període de 2018 i el major descens del país. La mitjana nacional es va incrementar un 2,1% i es va situar en 1.992 euros.

Per la seva banda, en el segon trimestre, altres costos (costos no salarials) van pujar un 4,2% en la comunitat balear, fins als 663,3 euros, més que la mitjana, que ho va fer un 3,4%, i que es va situar en 672,3 euros.

En el citat període, les hores pactades per treballador i mes van ser 153,3 a Balears, les hores efectivament treballades 138,5 i les no treballades 15,3.

Els treballadors a temps complet de Balears van tenir 169,3 hores pactades, 152 hores efectives i 17,9 hores no treballades. Per la seva banda, els treballadors a temps parcial van tenir 115,9 hores pactades, 106,9 hores efectives i 9,6 hores no treballades.

DADES NACIONALS

A Espanya, el cost laboral mitjà per treballador i mes va ascendir a 2.664,55 euros en el segon trimestre, la qual cosa suposa un repunt del 2,4% respecte al mateix període de 2018, la seva major alça en gairebé deu anys.

Amb aquest augment interanual, el cost laboral encadena vuit trimestres consecutius en positiu. La del segon trimestre de 2019 ha estat la pujada més gran interanual des del quart trimestre de 2019, quan el cost laboral va avançar un 2,5%.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre abril i juny, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) es va situar en 1.992,18 euros per treballador i mes, un 2,1% més, la seva major alça interanual des de finals de 2013.

Els altres costos (costos no salarials) van aconseguir en el segon trimestre els 672,37 euros, amb una alça interanual del 3,4%.