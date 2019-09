Cs Balears creu que la nova convocatòria d'eleccions és "un nou fracàs de Sánchez"

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta de Cs Balears en el Parlament, Patricia Guasp ha qualificat de "nou fracàs de Sánchez" la convocatòria d'eleccions generals en considerar que es tracta d'una estratègia de "pur tacticisme" del socialista Pedro Sánchez, que, segons l'opinió de Guasp, "preval els interessos personals i partidistes sobre els interessos generals de tots els espanyols".

En declaracions als mitjans en el Parlament, Guasp ha criticat que Sánchez hagi "evitat pactar, hagi menyspreat al seu soci preferent, i hagi rebutjat la solució d'Estat i de desbloqueig polític que se li ha ofert des de Ciutadans", ha declarat.

"El 'no' de Pedro Sánchez, no és un 'no' a Rivera, és un 'no als interessos generals dels espanyols i un 'no' a aconseguir l'estabilitat política a Espanya", ha expressat Guasp.

Des de Cs han apel·lat a Sánchez perquè el PSOE torni a la "senda del constitucionalisme", i han assegurat que Cs ha estat el partit "més responsable i més compromès amb el present i el futur d'Espanya en posar sobre la taula un acord i una solució amb tres compromisos que Sánchez no està disposat a complir: trencar amb Bildu a Navarra, considerar si és necessari aplicar el 155 i que es comprometi a no pujar els impostos i les quotes d'autònoms", ha sentenciat.